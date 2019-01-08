Регина Тодоренко рассказала, как проходила ее беременность
Экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко рассказала о том, как вынашивала своего первенца.
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В своем Instagram-аккаунте ведущая призналась, с какими трудностями столкнулась во время беременности:
Сейчас, пройдя интереснейший путь, я готова рассказать вам об этом. Несмотря на то, что я скакала-плясала и снималась, меня так же, как всех, мучил токсикоз, у меня так же, как и у всех, отекали ноги, я стала больше на несколько размеров, и мне так же было сложно найти подходящую одежду.
Кроме того, Регина пообещала рассказать еще больше о своей беременности:
Сегодня я объявляю свой "беременный" марафон. На протяжении девяти дней буду рассказывать вам о своей беременности, о том, с помощью чего я боролось с тошнотой, как мне удавалось не заснуть во время съемок и впихнуть отекшие ноги в туфли. Возможно, кому-то из вас мои лайфхаки будут полезны.
Ребятки, наконец-то я готова рассказать вам о прекраснейшем периоде своей жизни, который называется «Беременность» 🤰😃) В этот период многие из вас, особенно девушки, задавали мне вопрос, как сохранять активность на протяжении 9-ти месяцев. Долгое время я действительно не хотела рассказывать о своей беременности, прежде всего, потому что для меня это было в первый раз (такое трогательное и нежное состояние, которое я никогда не забуду) 😍🥰и мне бы хотелось, чтобы меня уважали за то, что я делаю в своей работе💪🏻, а не обвиняли в том, что строю популярность на собственной беременности. 🤷🏼♀Но сейчас, пройдя интереснейший путь, я готова рассказать вам об этом. Несмотря на то, что я скакала-плясала и снималась, меня так же, как всех, мучил токсикоз, у меня так же, как и у всех, отекали ноги, я стала больше на несколько размеров🙈, и мне так же было сложно найти подходящую одежду. Сегодня я объявляю свой «беременный» марафон. На протяжении 9-ти дней буду рассказывать вам о своей беременности, о том, с помощью чего я боролось с тошнотой, как мне удавалось не заснуть во время съемок и впихнуть отекшие ноги в туфли. Возможно, кому-то из вас мои лайфхаки будут полезны. Ну а я в свою очередь жду ваших историй! #БеременныйМарафон #регинатодоренко
Напомним, ранее Регина Тодоренко пожаловалась на материнство.
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