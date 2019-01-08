Регина Тодоренко рассказала, как проходила ее беременность

Украинская ведущая Регина Тодоренко рассказала о том, с какими трудностями столкнулась во время беременности.

Экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко рассказала о том, как вынашивала своего первенца.

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В своем Instagram-аккаунте ведущая призналась, с какими трудностями столкнулась во время беременности:

Сейчас, пройдя интереснейший путь, я готова рассказать вам об этом. Несмотря на то, что я скакала-плясала и снималась, меня так же, как всех, мучил токсикоз, у меня так же, как и у всех, отекали ноги, я стала больше на несколько размеров, и мне так же было сложно найти подходящую одежду.

Кроме того, Регина пообещала рассказать еще больше о своей беременности:

Сегодня я объявляю свой "беременный" марафон. На протяжении девяти дней буду рассказывать вам о своей беременности, о том, с помощью чего я боролось с тошнотой, как мне удавалось не заснуть во время съемок и впихнуть отекшие ноги в туфли. Возможно, кому-то из вас мои лайфхаки будут полезны.

Напомним, ранее Регина Тодоренко пожаловалась на материнство.