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Регина Тодоренко показала трогательное фото с мамой и сыном-младенцем

Комментариев: 2
Украинская ведущая Регина Тодоренко порадовала поклонников милым семейным снимком.
Регина Тодоренко показала трогательное фото с мамой и сыном-младенцем
Регина Тодоренко показала трогательное фото с мамой и сыном-младенцем
instagram.com/reginatodorenko

Популярная ведущая Регина Тодоренко показала, как проводит время со своими родными.

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В своем Instagram-аккаунте знаменитость опубликовала фото со своей мамой Ириной и сыном, который родился 5 декабря 2018 года. Вместе они гуляют по снежным улицам и выглядят очень счастливыми.

В подписи к снимку Регина призналась, что очень любит свою маму и вспомнила некоторые моменты из их общения:

Если честно, я постоянно издеваюсь над мамой, подшучиваю, бывает жестко подкалываю, звоню из далекого Гондураса и говорю: “Все украли, все украли, паспорта нет, чемоданы потеряли, сижу в полиции“. Бывало из Индонезии пишу: “Если через 4 часа не выйду на связь, красиво умерла во время извержения вулкана, не ищите“. Поверьте, другая мама, наверное, убила бы меня за такие шутки, но у другой мамы не родилась бы такая я.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мамасита моя приехалааааа) Рассказываю ей, как надо воспитывать детей 😆, а то она совсем все забыла 😂 После родов меня спросили: «Как ощущения?» Я с уверенностью ответила : « Теперь я свою мамочку ещё крепче люблю!» Если честно, я постоянно издеваюсь над мамой , подшучиваю , бывает жестко подкалываю , звоню из далекого Гондураса и говорю: «Все украли, все украли , паспорта нет, чемоданы потеряли, сижу в полиции», 🙊бывало из Индонезии пишу: «Если через 4 часа не выйду на связь, красиво умерла во время извержения вулкана, не ищите»🙈 Поверьте, другая мама наверное убила бы меня за такие шутки, но у другой мамы не родилась бы такая я. Прости , мамуся @irina_todorenko , что я у тебя такая невыносимая 🤪, но тебе ведь со мной не бывает скучно и всегда только веселооооо))) Кому интересно, 👇🏻 Шубка - @hm Коляска - @bugaboostrollers , @lapsi.ru #регинатодоренко #регинапутешественница

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)

Регина Тодоренко родила своего первенца в одной из московских клиник. Отцом малыша стал супруг ведущей - российский певец Влад Топалов. В воспитании сына паре помогают родители и няня, так как молодые родители заняты работой - Регина снимает свое шоу “Пятница с Региной“, а Влад строит музыкальную карьеру.

Напомним, ранее Регина Тодоренко рассказала, как питалась во время беременности.

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Теги: Регина Тодоренко, фото
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Мама  (аноним)  17.01.2019, 13:10
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