"Не травите мою жену": Влад Топалов заступился за Регину Тодоренко

Российский певец Влад Топалов обратился к поклонникам своей жены - украинской ведущей Регины Тодоренко.

Совсем недавно украинская ведущая Регина Тодоренко впервые стала мамой. И вот, спустя чуть более чем неделю после родов, поклонники девушки засыпали ее просьбами показать младенца.

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Муж ведущей - российский певец Влад Топалов, заступился за свою возлюбленную и попросил фанатов на некоторое время оставить их в покое:

Скоро. Скоро. Скоро вы ВСЕ, ВСЁ узнаете. Не переживайте. Дайте нам спокойно привыкнуть к графику, к новой жизни. Дайте побыть втроём. В тишине. В радости. В счастье. Не травите мою жену. Она вам ничего не должна. Мы все скажем и покажем ровно тогда, когда НАМ это будет комфортно, а не вам. Ей было бы приятно читать слова радости и поддержки, а не травлю идиотсткую, с требованиями фотографий. Так уж жизнь устроена, простите) мы не больные , чтобы сразу всё вываливать в свет, как некоторые. И я был уверен, что именно ВЫ у нас такие, кто нам верит и такие вещи понимает. Мы с вами всегда честны. Но, увы, видимо, в некоторых я все же ошибался.

Первенец супругов появился на свет 5 декабря. Мы публиковали фотографии с выписки Регины из московского роддома, посмотреть их можно здесь.

Напомним, ранее мы сообщали, кто вошел в финал шоу "МастерШеф-8".