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"Не травите мою жену": Влад Топалов заступился за Регину Тодоренко

Комментариев: 2
Российский певец Влад Топалов обратился к поклонникам своей жены - украинской ведущей Регины Тодоренко.
Влад Топалов заступился за Регину Тодоренко
Влад Топалов заступился за Регину Тодоренко
instagram.com/vladtopalovofficial

Совсем недавно украинская ведущая Регина Тодоренко впервые стала мамой. И вот, спустя чуть более чем неделю после родов, поклонники девушки засыпали ее просьбами показать младенца.

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Муж ведущей - российский певец Влад Топалов, заступился за свою возлюбленную и попросил фанатов на некоторое время оставить их в покое:

Скоро. Скоро. Скоро вы ВСЕ, ВСЁ узнаете. Не переживайте. Дайте нам спокойно привыкнуть к графику, к новой жизни. Дайте побыть втроём. В тишине. В радости. В счастье. Не травите мою жену. Она вам ничего не должна. Мы все скажем и покажем ровно тогда, когда НАМ это будет комфортно, а не вам. Ей было бы приятно читать слова радости и поддержки, а не травлю идиотсткую, с требованиями фотографий. Так уж жизнь устроена, простите) мы не больные , чтобы сразу всё вываливать в свет, как некоторые. И я был уверен, что именно ВЫ у нас такие, кто нам верит и такие вещи понимает. Мы с вами всегда честны. Но, увы, видимо, в некоторых я все же ошибался. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ох.... читаю ваши комментарии и не могу понять, откуда у вас столько злости и ненависти? Откууууудаааа? Вот правда не понимаю🤷🏼‍♂ что же я лично вам сделал, что вы ждёте малейшего повода, чтобы продемонстрировать свой интеллект и написать что-то грубое? Если бы я знал, я бы с радостью попробовал бы это исправить. Но, видит Бог, не понимаю. Почему я обязан выкладывать исключительно то, что вы хотите? Почему, делая конкурс, знаешь заранее, что обязательно скажут : «ну, ясно, уже сразу было понятно», «жри фастфуд и будь свиньей», «дебильный ролик»....🤦🏼‍♂ неужели вы правда думаете, что этим вы меня как-то задеваете или обижаете? 😂 кроме демонстрации отсутствия интеллекта и воспитания , это ни к чему не приводит. Но я все равно не понимаю. Конечно, это относится не ко всем! Но я смотрю свою ленту, читаю то, что пишу. И не вижу там ничего оскорбительного в вашу сторону. Почему вы считаете, что имеете право пытаться оскорбить меня или тех, кто мне дорог? Странно, честное слово. Ну, вам виднее) меня это лишь забавляет и удивляет. И , не смотря на это, я все равно продолжаю верить в хорошее и благодарю вас за поддержку и любовь, которой тоже очень много, безусловно! Старайтесь быть добрее. Нет смысла кидать в меня камни. Ибо, как сказал Иисус : «кто из вас не без греха, пусть первый бросит в нее камень». Кто-то тут есть такой?🤔 сомневаюсь. А у меня все равно отличное настроение😉😁 хоть и бесит погода и полное отсутствие сна😂😂😂😂😂 Скоро. Скоро. Скоро вы ВСЕ, ВСЁ узнаете. Не переживайте. Дайте нам спокойно привыкнуть к графику, к новой жизни. Дайте побыть втроём. В тишине. В радости. В счастье. Не травите мою жену. Она вам ничего не должна. Мы все скажем и покажем ровно тогда, когда НАМ это будет комфортно, а не вам. Ей было бы приятно читать слова радости и поддержки, а не травлю идиотсткую, с требованиями фотографий. Так уж жизнь устроена, простите)))))) мы не больные , чтобы сразу всё вываливать в свет, как некоторые. И я был уверен, что именно ВЫ у нас такие, кто нам верит и такие вещи понимает. Мы с вами всегда честны. Но, увы, видимо, в некоторых я все же ошибался. И ладно) я все равно вас люблю и благодарю. С Богом♥ #vladtopalov #владтопалов

Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

Первенец супругов появился на свет 5 декабря. Мы публиковали фотографии с выписки Регины из московского роддома, посмотреть их можно здесь.

Напомним, ранее мы сообщали, кто вошел в финал шоу "МастерШеф-8". 

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Теги: Влад Топалов, Регина Тодоренко, фото, новости, шоу-биз
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  13.12.2018, 14:14
Оценка:  0
pусский
Да мне и вправду забить, ну их в сортир, мне бы увидеть, как Лобода моет свою силиконовую пизду, а Тилль ей туда непрерывно ссыт!
M256    13.12.2018, 14:08
Оценка:  0
M256
Медийное лицо, которое заработало миллионы на своей популярности, требует, просит и умоляет о покое и приватности ) Ему что, три года? Работал бы электриком, был бы тебе покой, но если ты раздуваешь свою популярность для денег, то терпи, пока не сопьешься и не канешь в безвестность, будут толпы глазеть в рот со всех углов
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