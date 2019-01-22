Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Красивые и счастливые: Тодоренко опубликовала совместное селфи с Топаловым

Комментариев: 1
Украинская ведущая Регина Тодоренко впервые после родов вместе со своим супругом Владом Топаловым вышла в свет.
Тодоренко опубликовала совместное селфи с Топаловым
Тодоренко опубликовала совместное селфи с Топаловым
Instagram

Читай также: У Тины Кунаки и Венсана Касселя будет двойня?

В начале декабря известная украинская ведущая Регина Тодоренко впервые стала мамой. Она родила сына от российского музыканта Влада Топалова. В своем блоге молодая мама часто делится историями о своей беременности и публикует архивные фото с округлым животом. Однако сегодня звезда порадовала подписчиков романтичным снимком со своим супругом.

Читай также: Джамала показала подросшего сына: фото

В кадре Тодоренко и Топалов позируют в авто, при этом Регина одета в вечернее платье и шубу, а Влад - в смокинг. 

Пока бабушка на дежурстве“, – подписала фотографию звездная мама.

Накануне Влад Топалов жестко обратился к подписчикам в Instagram.

Поделись:
Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов, фото, звездные мамы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  27.01.2019, 19:23
Оценка:  +1
гость
Бычка и наркоман - акуенная пара!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь