Красивые и счастливые: Тодоренко опубликовала совместное селфи с Топаловым

Украинская ведущая Регина Тодоренко впервые после родов вместе со своим супругом Владом Топаловым вышла в свет.

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В начале декабря известная украинская ведущая Регина Тодоренко впервые стала мамой. Она родила сына от российского музыканта Влада Топалова. В своем блоге молодая мама часто делится историями о своей беременности и публикует архивные фото с округлым животом. Однако сегодня звезда порадовала подписчиков романтичным снимком со своим супругом.

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В кадре Тодоренко и Топалов позируют в авто, при этом Регина одета в вечернее платье и шубу, а Влад - в смокинг.

Пока бабушка на дежурстве“, – подписала фотографию звездная мама.

Накануне Влад Топалов жестко обратился к подписчикам в Instagram.