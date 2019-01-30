48-летняя Наоми Кэмпбелл закрутила роман с 25-летним певцом
48-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл закрутила роман с бывшим участником группы One Direction Лиамом Пейном, который в два раза младше ее.
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На днях супермодель сходила на свидание с музыкантом в лондонский клуб О2 на концерт певца Давидо Аделеке. Как передает DailyMail, Наоми старалась не попадаться на глаза папарацци: пара покинула здание через запасной выход, модель была в солнцезащитных очках и пыталась спрятать лицо.
Update|| @LiamPayne with @NaomiCampbell at David Adeleke's concert pic.twitter.com/AFFJWKRVu6— One Direction Updates 2019☔☔ (@harrys_girl666) 28 січня 2019 р.
Раньше Наоми и Лиам активно флиртовали в Instagram. Музыкант прокомментировал последнее селфи Наоми с новой прической, отметив, что она идеальная. А Кэмпбелл называла его “прекрасной душой“.
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