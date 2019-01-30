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48-летняя Наоми Кэмпбелл закрутила роман с 25-летним певцом

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Британская супермодель Наоми Кэмпбелл сходила на свидание с музыкантом Лиамом Пейном.
Наоми Кэмпбелл закрутила роман с 25-летним певцом
Наоми Кэмпбелл закрутила роман с 25-летним певцом
gettyimages.com

48-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл закрутила роман с бывшим участником группы One Direction Лиамом Пейном, который в два раза младше ее.

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На днях супермодель сходила на свидание с музыкантом в лондонский клуб О2 на концерт певца Давидо Аделеке. Как передает DailyMail, Наоми старалась не попадаться на глаза папарацци: пара покинула здание через запасной выход, модель была в солнцезащитных очках и пыталась спрятать лицо. 

Раньше Наоми и Лиам активно флиртовали в Instagram. Музыкант прокомментировал последнее селфи Наоми с новой прической, отметив, что она идеальная. А Кэмпбелл называла его “прекрасной душой“.

Напомним, на голливудскую актрису Гвинет Пэлтроу подали в суд. Что послужило причиной, читайте здесь.

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Теги: Наоми Кэмпбелл, Лиам Пейн, роман
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  30.01.2019, 15:22
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гость
Ей что потрахаться с ослом, что в туалет сходить одинаково..
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