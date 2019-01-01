Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Наталья Могилевская показала свою "патриотическую" семью

Комментариев: 0
Певица рассказала,что родилась в семье патриотов.
Наталья Могилевская показала свою "патриотическую" семью
Наталья Могилевская показала свою "патриотическую" семью
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Популярная украинская певица Наталья Могилевская не любит обсуждать свою личную жизнь и в соцсетях делится семейными снимками очень редко. Но на этот раз звезда решила сделать исключение и немного рассказать о своих родственниках.

Читай также: Наталья Могилевская осваивает новую профессию: кем она будет работать?

Певица сообщила, что отпраздновала Татьянин день с семьей и опубликовала в Instagram кадр с дядей, тетей и сестрами. 

В подписи к фото Наталья рассказала, в какой патриотической семье выросла:

Я ніколи не писала, що народилася у сім'ї патріотів. Що мій дідусь був викладачем української мови в універсітеті ім. Шевченка, що мої дядько і тітка пишуть посібники з украінської мови. А Ніна Матвієнко і Юрій Рибчинський кажуть в інтервью, що полюбили українську мову завдяки моєму дідусеві. Я хочу подякувати своєму родові, що день Тетяни я провела з родиною. З дядьком Юрієм, у якого в цей день був День народження і з сестрою Тетяною.

Семья Натальи Могилевской
Семья Натальи Могилевской
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, ранее Могилевская опубликовала архивное фото с Владимиром Зеленским.

Поделись:
Теги: Наталья Могилевская, Семья Натальи Могилевской, Татьянин день
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь