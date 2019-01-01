Наталья Могилевская показала свою "патриотическую" семью

Певица рассказала,что родилась в семье патриотов.

Популярная украинская певица Наталья Могилевская не любит обсуждать свою личную жизнь и в соцсетях делится семейными снимками очень редко. Но на этот раз звезда решила сделать исключение и немного рассказать о своих родственниках.

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Певица сообщила, что отпраздновала Татьянин день с семьей и опубликовала в Instagram кадр с дядей, тетей и сестрами.

В подписи к фото Наталья рассказала, в какой патриотической семье выросла:

Я ніколи не писала, що народилася у сім'ї патріотів. Що мій дідусь був викладачем української мови в універсітеті ім. Шевченка, що мої дядько і тітка пишуть посібники з украінської мови. А Ніна Матвієнко і Юрій Рибчинський кажуть в інтервью, що полюбили українську мову завдяки моєму дідусеві. Я хочу подякувати своєму родові, що день Тетяни я провела з родиною. З дядьком Юрієм, у якого в цей день був День народження і з сестрою Тетяною.

Семья Натальи Могилевской instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, ранее Могилевская опубликовала архивное фото с Владимиром Зеленским.