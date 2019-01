50-летняя Селин Дион призналась, что ее связывает с молодым танцором

Еще с 2017 года ходят слухи о том, что 50-летняя певица Селин Дион закрутила роман с 33-летним танцором Пепе Муньосом.

Недавно пара опять оказалась на слуху после совместного выхода в свет. Но в интервью изданию The Sun Селин Дион развеяла все сплетни о романтических отношениях с хореографом. Оказалось, что они просто дружат:

This ones for all the Pepine fans out there!! #CelineDion #ParisFashionWeek #Pepine #pfw pic.twitter.com/xx5RZXDE4S