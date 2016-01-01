50-летняя Селин Дион призналась, что ее связывает с молодым танцором

Действительно ли певица Селин Дион закрутила роман с хореографом, который на 17 лет младше нее?

Еще с 2017 года ходят слухи о том, что 50-летняя певица Селин Дион закрутила роман с 33-летним танцором Пепе Муньосом.

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Недавно пара опять оказалась на слуху после совместного выхода в свет. Но в интервью изданию The Sun Селин Дион развеяла все сплетни о романтических отношениях с хореографом. Оказалось, что они просто дружат:

Мы сразу подружились с Пепе. Конечно, мы обнимаемся и держимся за руки. Он помогает мне: придерживает дверь, помогает выйти из машины. Но не надо заниматься подменой понятий, он просто мой лучший друг.

Артистка утверждает, что единственной любовью в ее жизни является муж Рене Анжелил, который умер в 2016 году от рака. По словам Селин Дион, она никогда никого не сможет полюбить сильнее мужа.

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