Леся Никитюк призналась, сколько примеряла купальников на Мальдивах

Телеведущая рассказала, сколько у нее купальников.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает радовать поклонников фотографиями с отдыха на Мальдивах. Ранее девушка неоднократно публиковала в соцсети снимки в купальниках на солнечном пляже.

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Новый кадр не стал исключением. Но на этот раз звезда решила признаться, сколько купальников уже примеряла. А также поделилась забавным фактом о себе.

В подписи к новому фото Никитюк написала:

Мало кто знает, что Леся Никитюк, до 20-ти лет не знала, как правильно пишется МОльдивы или МАльдивы... Но всегда знала, как правильно там повисеть! 49-й купальник.

Леся Никитюк instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Никитюк похвасталась “экстремальным“ отдыхом на Мальдивах.