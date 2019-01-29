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Леся Никитюк призналась, сколько примеряла купальников на Мальдивах

Комментариев: 1
Телеведущая рассказала, сколько у нее купальников.
Леся Никитюк призналась, сколько примеряла купальников на Мальдивах
Леся Никитюк призналась, сколько примеряла купальников на Мальдивах
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает радовать поклонников фотографиями с отдыха на Мальдивах. Ранее девушка неоднократно публиковала в соцсети снимки в купальниках на солнечном пляже.

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Новый кадр не стал исключением. Но на этот раз звезда решила признаться, сколько купальников уже примеряла. А также поделилась забавным фактом о себе.

В подписи к новому фото Никитюк написала:

Мало кто знает, что Леся Никитюк, до 20-ти лет не знала, как правильно пишется МОльдивы или МАльдивы... Но всегда знала, как правильно там повисеть! 49-й купальник.

Леся Никитюк
Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Никитюк похвасталась “экстремальным“ отдыхом на Мальдивах.

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Теги: Леся Никитюк, Мальдивы, купальник
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Баба Маня  (аноним)  29.01.2019, 13:10
Оценка:  0
Баба Маня
А какала экзотическими фруктами?Не сообщала?
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