Обнаженная в ванне: Вера Брежнева показала пикантное фото

Украинская певица Вера Брежнева показала поклонникам, как проводит время на Мальдивах.

Бывшая участница популярной группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева поделилась с поклонниками пикантным кадром.

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В своем Instagram-аккаунте певица опубликовала фотографию, на которой запечатлена обнаженной в ванне. Снимок был сделан на Мальдивах, где сейчас отдыхает артистка. Вера Брежнева говорит о поездке на острова так:

Я хотела попасть на эти острова много лет... и вот наконец-то появилась возможность. Сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую. Но надеюсь, вы умеете радоваться за других и порадуетесь за меня.

P.S. Да, ванна стоит на улице. Как у вас погодка?

Подписчикам певицы очень понравился смелый кадр, они назвали Веру Брежневу красоткой и пожелали хорошего отдыха.

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