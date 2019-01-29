Обнаженная в ванне: Вера Брежнева показала пикантное фото
Бывшая участница популярной группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева поделилась с поклонниками пикантным кадром.
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В своем Instagram-аккаунте певица опубликовала фотографию, на которой запечатлена обнаженной в ванне. Снимок был сделан на Мальдивах, где сейчас отдыхает артистка. Вера Брежнева говорит о поездке на острова так:
Я хотела попасть на эти острова много лет... и вот наконец-то появилась возможность. Сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую. Но надеюсь, вы умеете радоваться за других и порадуетесь за меня.
P.S. Да, ванна стоит на улице. Как у вас погодка?
Я хотела попасть на эти острова много лет.. и вот наконец-то появилась возможность ✨ сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую. 🙈 Но надеюсь, вы умеете радоваться за других и порадуетесь за меня. 🤗 Выбирала среди нескольких отелей, которые советовали друзья, в итоге выбор пал на совсем новый @joalimaldives . И пусть эти 5 дней здесь будут райскими. ( правда один уже прошёл 🙈) Ps : да, ванна стоит на улице 💙 как у вас погодка?🤪
Подписчикам певицы очень понравился смелый кадр, они назвали Веру Брежневу красоткой и пожелали хорошего отдыха.
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