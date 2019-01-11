Известный рэпер публично заявил о сексе с Ким Кардашьян

Рэпер The Game в новом треке рассказал об интимных отношениях с Ким Кардашьян и принес извинения ее супругу - Канье Уэсту: подробности.

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Американский рэпер Джейзион Тейлор, который выступает под псевдонимом The Game, шокировал сеть скандальным заявлением. Музыкант утверждает, что у него были интимные отношения с Ким Кардашян. Подробности читайте далее в материале.

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Неожиданное признание The Game сделал в своем новом треке, который презентовал на этой неделе. В песне рэпер заявил, что у него был секс со звездой реалити-шоу, а также извинился перед ее мужем Канье Уэстом.

Я держал Ким за горло и заставил проглотить… Должен извиниться…– заявил The Game в песне, передает People.

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К слову, в любовники к Кардашьян Джейзион Тэйлор пытается записать себя не в первый раз. В 2016 году он заявил, что переспал с тремя представительницами звездного клана: с Ким, ее сестрой Хлоей и бывшей подругой Роба Кардашьяна - Блэк Чайной.

Громкое заявление Джейзиона Тэйлора семейство Кардашьян-Уэст никак не комментирует.

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