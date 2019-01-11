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Известный рэпер публично заявил о сексе с Ким Кардашьян

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Рэпер The Game в новом треке рассказал об интимных отношениях с Ким Кардашьян и принес извинения ее супругу - Канье Уэсту: подробности.
Известный рэпер публично заявил о сексе с Ким Кардашьян
Известный рэпер публично заявил о сексе с Ким Кардашьян
Getty images

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Американский рэпер Джейзион Тейлор, который выступает под псевдонимом The Game, шокировал сеть скандальным заявлением. Музыкант утверждает, что у него были интимные отношения с Ким Кардашян. Подробности читайте далее в материале. 

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Неожиданное признание The Game сделал в своем новом треке, который презентовал на этой неделе. В песне рэпер заявил, что у него был секс со звездой реалити-шоу, а также извинился перед ее мужем Канье Уэстом

Я держал Ким за горло и заставил проглотить… Должен извиниться…– заявил The Game в песне, передает People

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К слову, в любовники к Кардашьян Джейзион Тэйлор пытается записать себя не в первый раз. В 2016 году он заявил, что переспал с тремя представительницами звездного клана: с Ким, ее сестрой Хлоей и бывшей подругой Роба Кардашьяна - Блэк Чайной. 

Громкое заявление Джейзиона Тэйлора семейство Кардашьян-Уэст никак не комментирует.

Ранее в СМИ распространилась информация о возможном разводе Джорджа и Амаль Клуни

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Теги: Ким Кардашьян, Канье Уэст, The Game, рэпер, скандал
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Малыш  (аноним)  27.01.2019, 11:49
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Малыш
..баные ..идарасы!
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