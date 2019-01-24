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Ирина Федишин презентовала новый клип о Роме Мухе

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Известная украинская певица Ирина Федишин выпустила новый клип Роман.
Ирина Федишин презентовала новый клип о Роме Мухе
Ирина Федишин презентовала новый клип о Роме Мухе
Пресс-служба

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Несмотря на то, что певица постоянно гастролирует и находится во Всеукраинском рождественском туре “Україна колядує 2019“, она успела снять новое видео на авторский трек “Роман“! Съемка проходила во Львове, некоторые локации были сняты в заснеженных Карпатах! Режиссером клипа выступил Владимир Шурубура, который снял все крайние клипы Ирины!

Съемка состоялась 5 января, перед началом рождественского тура! Это было очень непросто все совместить! Ведь мы как раз готовились к концертам, в том числе 8 января у нас была премьера рождественской программы с тремя концертами во Львове - рассказывает Ирина

Пресс-служба

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“Но нам удалось это сделать! В клипе зритель увидит невероятно красивую заснеженную природу, а именно наши Карпаты! Когда я увидела эти кадры, у меня просто захватило дыхание! Кроме того, мы отсняли интересную историю двух незнакомых людей! Они случайно встречаются в гостинице и между ними зажигаются чувства! Этот клип - это маленькое кино“ - рассказывает Ирина.

Пресс-служба

Пресс-служба

В качестве незнакомца снялся один из известных музыкальных продюсеров! И имя у него Роман Муха!

Мы с Романом давно знакомы! У нас дружеские отношения! Мы порой встречаемся на кофе и делимся новостями! Так было и в этот раз! За чашкой кофе пришла хорошая идея! В клипе Роман должен сняться настоящий Роман, - смеется Ирина

Пресс-служба

Смотрите новый клип Ирины Федишин на центральных музыкальных каналах.

Ранее сообщалось о том, что Ирина Федишин отвела сына в первый класс.

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Теги: Ирина Федишин, роман муха
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Комментариев (1)
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