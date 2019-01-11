Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ким Кардашьян вставила бриллианты в зубы: фотофакт

Комментариев: 1
Американская светская львица Ким Кардашьян шокировала поклонников переменами во внешности.
Ким Кардашьян вставила бриллианты в зубы: фотофакт
Ким Кардашьян вставила бриллианты в зубы: фотофакт
Getty images

Звезда Instagram Ким Кардашьян вставила бриллианты в зубы - для этого она использовала декоративные накладки (грилзы).

Читай также: Ким Кардашьян ждет четвертого ребенка: новые подробности

Переменами во внешности Ким Кардашьян похвасталась в своем Instagram-аккаунте. Вот как теперь выглядит светская львица:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

new grillz

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

К слову, такие же грилзы носит американский рэпер Лил Уэйн. Подобное украшение для зубов стоит более 150 тысяч долларов (более 4 млн грн).

Напомним, голливудский актер Крис Прэтт обручился с дочерью Арнольда Шварценеггера Кэтрин. Подробности читайте здесь.

Поделись:
Теги: Ким Кардашьян, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  14.01.2019, 13:19
Оценка:  0
pусский
Охуенная сосунья!
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь