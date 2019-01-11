Ким Кардашьян вставила бриллианты в зубы: фотофакт
Американская светская львица Ким Кардашьян шокировала поклонников переменами во внешности.
Звезда Instagram Ким Кардашьян вставила бриллианты в зубы - для этого она использовала декоративные накладки (грилзы).
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Переменами во внешности Ким Кардашьян похвасталась в своем Instagram-аккаунте. Вот как теперь выглядит светская львица:
К слову, такие же грилзы носит американский рэпер Лил Уэйн. Подобное украшение для зубов стоит более 150 тысяч долларов (более 4 млн грн).
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