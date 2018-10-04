Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Крис Прэтт обручился с дочерью Арнольда Шварценеггера

Комментариев: 2
Известный актер Крис Прэтт сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной: фотофакт.
Крис Прэтт обручился с дочерью Арнольда Шварценеггера
Крис Прэтт обручился с дочерью Арнольда Шварценеггера
Getty images

Голливудский актер Крис Прэтт, сыгравший в фильме “Стражи Галактики“, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной - дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин.

Читай также: Героиня сериалити “Киев днем и ночью“ выходит замуж

О радостном событии артист сообщил поклонникам в своем Instagram-аккаунте, опубликовав фото с возлюбленной, на руке которой красуется помолвочное кольцо с бриллиантом:

Дорогая Кэтрин, я так рад, что ты сказала “да“! Я счастлив, что смогу жениться на тебе. Рад, что разделяем с тобой одну веру. У нас все только начинается.

Сама девушка пока никак не прокомментировала свой новый статус.

Вот как выглядит Кэтрин Шварценеггер:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🌟 #sheryllowejewelry

Допис, поширений Katherine Schwarzenegger (@katherineschwarzenegger)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💙

Допис, поширений Katherine Schwarzenegger (@katherineschwarzenegger)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@sheryllowejewelry

Допис, поширений Katherine Schwarzenegger (@katherineschwarzenegger)

 

Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер начали встречаться летом 2018 года, по крайней мере именно в июне папарацци начали публиковать их совместные романтические снимки.

Читай также: Украинская ведущая выходит замуж за ресторатора

Актер уже был женат на Анне Фэрис, они прожили в браке 8 лет. У Криса Прэтта есть шестилетний сын Джек.

Напомним,  ранее победительница конкурса красоты “Мисс Вселенная-2017“ из ЮАР Деми-Ли Нель-Петерс обручилась со своим возлюбленным, игроком в американский футбол Тимом Тибоу. Подробности читайте здесь.

Поделись:
Теги: Крис Пратт, Кэтрин Шварценеггер, помолвка, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
gankreek-group    14.01.2019, 12:15
Оценка:  0
gankreek-group
Быстрые 5000 грн уже ждут Вас по нашей ссылке!!!Всего 15 минут Вашего времени-заполняете заявку и все.
Под 0% на месяц.Выдаем с плохой кредитной историей!!!!
https://ad.admitad.c om/g/b2semar4a584b17c28115b435307 ba/
    14.01.2019, 12:04
Оценка:  0
Це найкраща робота. Я отримав перший місяць € 27936 за роботу 3 години на день. Я почав чотири місяці тому і відразу забрав додому щонайменше 7645 євро до 9264 євро на тиждень. Я не можу повірити, наскільки легко це після того, як я спробував. Потенціал при цьому нескінченний.

Ось що я роблю.....>>>>
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь