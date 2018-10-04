Крис Прэтт обручился с дочерью Арнольда Шварценеггера
Голливудский актер Крис Прэтт, сыгравший в фильме “Стражи Галактики“, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной - дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин.
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О радостном событии артист сообщил поклонникам в своем Instagram-аккаунте, опубликовав фото с возлюбленной, на руке которой красуется помолвочное кольцо с бриллиантом:
Дорогая Кэтрин, я так рад, что ты сказала “да“! Я счастлив, что смогу жениться на тебе. Рад, что разделяем с тобой одну веру. У нас все только начинается.
Сама девушка пока никак не прокомментировала свой новый статус.
Вот как выглядит Кэтрин Шварценеггер:
Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер начали встречаться летом 2018 года, по крайней мере именно в июне папарацци начали публиковать их совместные романтические снимки.
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Актер уже был женат на Анне Фэрис, они прожили в браке 8 лет. У Криса Прэтта есть шестилетний сын Джек.
Напомним, ранее победительница конкурса красоты “Мисс Вселенная-2017“ из ЮАР Деми-Ли Нель-Петерс обручилась со своим возлюбленным, игроком в американский футбол Тимом Тибоу. Подробности читайте здесь.
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