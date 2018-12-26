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Ким Кардашьян ждет четвертого ребенка: новые подробности

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Появились подробности о рождении четвертого ребенка американской светской львицы Ким Кардашьян и ее мужа Канье Уэста.
Ким Кардашьян ждет четвертого ребенка: новые подробности
Ким Кардашьян ждет четвертого ребенка: новые подробности
Getty Images

На днях стало известно, что звезда Instagram Ким Кардашьян и ее муж, рэпер Канье Уэст в четвертый раз станут родителями.

Уже известно, что мальчик родится в начале мая. Издание E! News поделилось новыми подробностями о наследнике звездных супругов. 

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Вынашивать ребенка опять будет суррогатная мать, однако не та женщина, которая рожала дочь Ким и Канье Чикаго. Причиной послужило то, что в декабре она и сама стала матерью.

Обратились супруги и в другое агентство суррогатного материнства, так как в прошлый раз в прессу раньше времени просочилась информация о пополнении в семействе Кардашьян и имя матери, которая выносила и родила ребенка.

Отметим, что супруги уже воспитывают две дочери - пятилетнюю Норт и почти годовалую Чикаго, а также трехлетнего сына Сейнта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merry Christmas 🎄

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

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Теги: Ким Кардашьян, Канье Уэст
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