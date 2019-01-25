Теперь в Нью-Йорке: Настя Каменских поделилась свежим селфи с Потапом

В кадре Настя и Потап позируют на фоне йью-йоркских небоскребов.

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Известные украинские исполнители Настя Каменских и Потап продолжают путешествовать по Америке. На этой неделе NK поделилась свежим селфи из Нью-Йорка, который посетила вместе с Алексеем Потапенко.

На новом совместном фото Настя и Потап позируют в Нью-Йорке и выглядят очень стильно и гармонично. Поклонники артистов с восторгом отреагировали на снимок, который в очередной раз подогрел слухи о романе звезд.

Ранее Маша Ефросинина опубликовала трогательное семейное фото.