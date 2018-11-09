Канье Уэста обстреляли во время съёмок клипа: фото
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Рэперы Канье Уэст и Tekashi 6ix9ine едва не стали жертвами вооруженных преступников. В настоящее время полицией калифорнии разыскиваются неизвестные, которые обстреляли арендованный дом в Беверли-Хиллз, где проходили съемки нового клипа Уэста и 6ix9ine, сообщает TMZ.
По словам очевидцев, преступники произвели восемь выстрелов по зданию, проезжая мимо в авто. Одна из пуль попала в окно. Никто из музыкантов и членов съемочной группы не пострадал, а муж Ким Кардашьян покинул особняк после случившегося.
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Известно, что на съемках клипа также должна была находиться певица Ники Минаж, которая участвовала в записи песни.
Напомним, что ранее в Киеве умерла заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова.
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