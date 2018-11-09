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Канье Уэста обстреляли во время съёмок клипа: фото

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Неизвестные обстреляли дом в Беверли-Хиллз, в котором снимался клип рэперов Канье Уэста и Tekashi 6ix9ine.
Канье Уэста обстреляли во время съёмок клипа: фото
Канье Уэста обстреляли во время съёмок клипа: фото
gettyImages.com

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Рэперы Канье Уэст и Tekashi 6ix9ine едва не стали жертвами вооруженных преступников. В настоящее время полицией калифорнии разыскиваются неизвестные, которые обстреляли арендованный дом в Беверли-Хиллз, где проходили съемки нового клипа Уэста и 6ix9ine, сообщает TMZ.

По словам очевидцев, преступники произвели восемь выстрелов по зданию, проезжая мимо в авто. Одна из пуль попала в окно. Никто из музыкантов и членов съемочной группы не пострадал, а муж Ким Кардашьян покинул особняк после случившегося.

Фото с место происшествия
Фото с место происшествия
TMZ

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Известно, что на съемках клипа также должна была находиться певица Ники Минаж, которая участвовала в записи песни.

6ix9ine, Канье Уэст и Ники Минаж
6ix9ine, Канье Уэст и Ники Минаж
gettyImages.com

Напомним, что ранее в Киеве умерла заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова.

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Теги: Канье Уест, рэпер, Ники Минаж, обстрел, клип
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