Канье Уэста обстреляли во время съёмок клипа: фото

Неизвестные обстреляли дом в Беверли-Хиллз, в котором снимался клип рэперов Канье Уэста и Tekashi 6ix9ine.

Читай также: Кім Кардаш'ян терміново евакуювали: названа причина

Рэперы Канье Уэст и Tekashi 6ix9ine едва не стали жертвами вооруженных преступников. В настоящее время полицией калифорнии разыскиваются неизвестные, которые обстреляли арендованный дом в Беверли-Хиллз, где проходили съемки нового клипа Уэста и 6ix9ine, сообщает TMZ.

По словам очевидцев, преступники произвели восемь выстрелов по зданию, проезжая мимо в авто. Одна из пуль попала в окно. Никто из музыкантов и членов съемочной группы не пострадал, а муж Ким Кардашьян покинул особняк после случившегося.

Фото с место происшествия TMZ

Читай также: Светлана Лобода показала подарок от Тилля Линдеманна

Известно, что на съемках клипа также должна была находиться певица Ники Минаж, которая участвовала в записи песни.

6ix9ine, Канье Уэст и Ники Минаж gettyImages.com

Напомним, что ранее в Киеве умерла заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова.