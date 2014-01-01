В СМИ распространилась информация о возможном разводе Джорджа и Амаль Клуни: узнайте, соответствует ли она действительности.

Джордж и Амаль Клуни разводятся: правда или нет? Getty images

На днях западные СМИ распространили неожиданную новость: одна из самых красивых пар Голливуда - Джордж и Амаль Клуни, находятся на грани развода.

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Так, издание Radar Online утверждает, что Амаль с детьми переехала от Джоржа в дом на итальянском острове Сардиния.

Однако менеджмент актера отреагировал быстро и опроверг все слухи о разладе в семье Клуни:

Это фальшивая история. Не стоит верить слухам.

Поклонники могут выдохнуть спокойно - Джордж и Амаль Клуни счастливы в браке, воспитывают детей и еще не один раз порадуют публику общими выходами.

Амаль и Джордж Клуни Getty images

Джордж и Амаль поженились в 2014 года в Венеции. А уже в июне 2017 года Амаль родила двойняшек - дочь Эллу и сына Александра.

В мае 2018 года Джордж и Амаль стали самыми эффектными гостями на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Они же могут стать крестными их первенца.

Джордж и Амаль Клуни на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Getty images

Напомним, самый богатый человек в мире, основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос съезжается с любовницей, не дождавшись официального развода с женой. Подробности читайте здесь.