Экс-участница "ВИА Гры" пропала после скандала с бывшим мужем

Украинская певица долгое время судилась с бывшим мужем за ребенка: теперь ее ищут родные.

Бывшая участница группы “ВИА Гра“ Даша Кобец (она же Даша Медовая и Мира Кулум) пропала без вести. Это произошло после продолжительных скандалов с ее экс-супругом из-за ребенка.

О пропаже артистки сообщил ее отец Владимир Кобец на своей странице в социальной сети Instagram:

Пропала моя любимая дочь. Все лето я пытался найти ее своими силами, но, к сожалению, мне это не удалось. Осенью я подал в розыск. Ее зовут Дарья Владимировна Кобец (она же Даша Медовая и Мира Кулум), она певица, экс-участница группы “ВИА Гра“, бывшая жена Александра Швеца и мать их совместной дочери Варвары. Ее ищут уже несколько месяцев, но есть подозрения, что уже никогда не найдут...

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Девушка несколько лет боролась с бывшим мужем. Мужчина хотел отобрать у нее дочь Варвару и утверждал, что Даша ее “похитила“ и скрыла от него. Летом 2018 года Александру все же удалось забрать к себе дочь.

Отец Даши утверждает, что бывший муж ей угрожал:

От ее бывшего мужа Александра неоднократно поступали угрозы в адрес Дарьи. На заседании суда Святошинского района г.Киева, который состоялся 26 сентября 2018, Александр Швец в присутствии представителя исполнительной службы открытым текстом заявил, что моей дочери Дарьи уже нет в живых. В этот же день мной было подано заявление в полицию о пропаже моей дочери и объявлении её в розыск. Сейчас поиск продолжается, а значит, все еще теплится надежда ее найти хотя бы живой.

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