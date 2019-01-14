Виктория Галушка и Александр Цекало: история любви и развода

Продюсер и шоумен Александр Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой: вспоминаем историю их отношений.

Известный продюсер и шоумен Александр Цекало ошарашил общественность новостью о том, что в третий раз развелся и вскоре собирается снова пожениться. На этот раз мужчина ушел от сестры украинской певицы Веры Брежневой - Виктории Галушки.

Ivona предлагает вспомнить историю любви бывших супругов.

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Александр Цекало стал популярным еще в 90-е, при чем не только благодаря своим творческим успехам, но и скандальной личной жизни. Его развод с Лолитой Милявской в 2000 году не обсуждал, кажется, только ленивый. Это был уже второй брак шоумена и, как оказалось, далеко не последний.

В 2007 году артист встретил сестру популярной певицы Веры Брежневой Викторию Галушку и влюбился с первого взгляда. Отношения возлюбленных, несмотря на разницу в 23 года, развивались очень стремительно. Уже в январе 2008 года они сыграли тайную свадьбу. Пригласили на нее только самых близких.

Александр Цекало и Виктория Галушка Starface

В том же году Виктория родила дочь Александру, а в 2012-м - сына Михаила. Супруги жили в Подмосковье - Цекало построил большой дом для своей семьи.

Казалось бы - все хорошо, но ноябре 2018 года в сеть просочилась информация о том, что Александр Цекало изменяет Виктории Галушке. Его застукали на свидании с неизвестной брюнеткой. С ней же продюсер отметил Новый год в Италии.

Александр Цекало с новой возлюбленной Дариной StarHit

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Как позже признался сам Цекало, с Галушкой они уже разведены, поэтому его отношения с Дариной (а именно так зовут новую возлюбленную артиста) не являются изменой. Более того, они уже обручены и собираются пожениться.

Таким образом, брак Александра и Виктории продлился 10 лет. Сама Виктория пока что никак не комментирует перемены в личной жизни.

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