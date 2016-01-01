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СМИ: звезда "Мстителей" рассталась с женихом

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Голливудская актриса Бри Ларсон разорвала помолвку: подробности.
Бри Ларсон рассталась с женихом
Бри Ларсон рассталась с женихом
Getty images

Известная актриса Бри Ларсон, которая играет Капитана Марвел в киносаге о Мстителях, рассталась с женихом - актером и музыкантом Алексом Гринвальдом.

Об этом сообщило издание People, ссылаясь на источник, близкий к паре:

Бри и Алекс больше не вместе, но по-прежнему близки.

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Бри Ларсон и Алекс Гринвальд обручились в мае 2016 года, перед этим они несколько лет встречались.

Вместе на публике в последний раз они появлялись аж в апреле 2018 года - на премьере фильма “Мстители: война бесконечности“.

Бри Ларсон и Алекс Гринвальд
Бри Ларсон и Алекс Гринвальд
Getty images

Пока неизвестно, из-за чего возлюбленные решили прекратить отношения. Бри была очень счастлива с Алексом и отзывалась о нем самым лучшим образом:

Он просто вторая половина уравнения, какие тут еще могут быть определения? Я имею в виду, что наши отношения выходят за рамки всего. Он просто мой человек.

Напомним, голливудский актер Крис Прэтт обручился с дочерью Арнольда Шварценеггера Кэтрин. Подробности читайте здесь. 

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Теги: Бри Ларсон, Алекс Гринвальд, расстались
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