Певец Ашер развелся с женой после 10 лет отношений

Известный певец Ашер сообщил о серьезных переменах в личной жизни.

Ашер развелся с женой после 10 лет отношений Getty Images

Популярный исполнитель Ашер развелся с женой Грейс Мигель после 10 лет отношений.

Чтобы не провоцировать лишние слухи, супруги сами опубликовали официальное заявление:

Подумав, мы с Грейс решили расстаться, отныне мы больше не пара. Мы по-прежнему остаемся очень близкими людьми, друзьями, которые будут продолжать поддерживать друг друга в разные периоды жизни. Мы продолжаем любить друг друга и двигаться дальше.

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Артист собрал все необходимые документы и начал бракоразводный процесс. Пока что ничего не известно о деталях процесса.

Ашер познакомился с Грейс Мигель в 2008 лет, их отношения длились 10 лет, 2 из которых - в браке. Грейс старше певца на 9 лет. Мигель также является менеджером Ашера.

Ашер и Грейс Мигель (справа) Getty Images

В октябре 2014 года певец говорил:

Грейс — мой менеджер и невероятный партнер. Она помогала мне пройти через самые трудные времена в жизни. Она — тот человек, кто был в состоянии поддержать и понять меня в любой ситуации.

Напомним, ранее тренер Вячеслав Узелков намекнул на причину своего развода с Мариной Боржемской-Узелковой.