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Сестра Веры Брежневой развелась с мужем-продюсером

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Известный продюсер и шоумен Александр Цекало заявил, что разошелся с Викторией Галушкой.
Александр Цекало и Виктория Галушка развелись
Александр Цекало и Виктория Галушка развелись
Комсомольская правда

Несколько месяцев назад известного продюсера Александра Цекало подловили на супружеской измене. Мужчина проводил время в романтической обстановке с таинственной незнакомкой, а не своей женой - сестрой певицы Веры Брежневой Викторией Галушкой. Позже Александр отправился с той же женщиной в Италию.

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Оказалось, что шоумен вовсе не изменял супруге - они уже официально разведены. С новой возлюбленной - Дариной, он собирается вскоре поженится. Об этом Цекало сообщил изданию “Комсомольская правда“:

Я официально разведен и свободен. Поэтому слово любовница неуместно и оскорбительно. Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья. Любовь - это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много. Это не я сказал. Это Генри Миллер.

Александр Цекало был женат трижды. Первой женой продюсера стала Алена Шиферман, второй - певица Лолита Милявская. Брак с Викторией Галушкой продлился 10 лет, у пары есть двое детей - 10-летняя Александра и шестилетний Михаил.

Напомним, ранее украинская певица Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту. Как это было, смотрите здесь.

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Теги: Александр Цекало, Виктория Галушка, развод
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