Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту: видео

Комментариев: 5
Украинская певица Светлана Лобода нецензурно высказалась о работе сотрудников московского аэропорта: видео.
Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту: видео
Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту: видео
instagram.com/lobodaofficial/

Популярная исполнительница Светлана Лобода закатила скандал в московском аэропорту “Шереметьево“. Очевидно, это произошло, когда она возвращалась домой с Мальдив.

Читай также: Светлана Лобода откровенно рассказала о поцелуях с девушкой

Артистка осталась недовольна обслуживанием в VIP-зале. Очевидцы поделились видео, на котором запечатлен ее истерический крик, передает “Клопс“.

В ролике слышно, как Лобода отчитывает сотрудников аэропорта из-за плохой работы. Певица настолько зла, что не сдержалась от матов. Она заявила:

Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе.

По словам Светланы, сама она выкладывается на сцене на 100% и того же требует от всех окружающих.

Очевидцы утверждают, что скандал начался из-за того, что артистку должны были забрать у паспортного контроля, когда она прилетела в “Шереметьево“, однако ей пришлось идти пешком до VIP-зала.

Читай также: Светлана Лобода показала повзрослевшую дочь

Это настолько взбесило Лободу, что она пообещала работника аэропорта привлечь знакомых разобраться в ситуации и ушла вместе со своим охранником.

Напомним, ранее Светлана Лобода показала идеальную фигуру спустя 7 месяцев после родов.

Поделись:
Теги: Светлана Лобода, видео, скандал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  14.01.2019, 10:33
Оценка:  +2
гость
мне одному ее не жалко?
Hutinpuy    14.01.2019, 10:37
Оценка:  0
Hutinpuy
А за что ваще ее жалеть?
Ехидный    14.01.2019, 10:33
Оценка:  +2
Ехидный
А с какого пуя она украинская певица, если возвращалась домой через Шереметьево?
гость  (аноним)  14.01.2019, 10:18
Оценка:  +6
гость
Быдло хуле,ссыкливое к тому же. Думаете она открыла бы так свой куеприемник в любом аэропорту за границей,даже если что то было не так ?
виджай    14.01.2019, 10:10
Оценка:  +6
виджай
о времена,о нравы...шлюшка на подмостках ценится выше работающего человека...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь