Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту: видео

Украинская певица Светлана Лобода нецензурно высказалась о работе сотрудников московского аэропорта: видео.

Популярная исполнительница Светлана Лобода закатила скандал в московском аэропорту “Шереметьево“. Очевидно, это произошло, когда она возвращалась домой с Мальдив.

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Артистка осталась недовольна обслуживанием в VIP-зале. Очевидцы поделились видео, на котором запечатлен ее истерический крик, передает “Клопс“.

В ролике слышно, как Лобода отчитывает сотрудников аэропорта из-за плохой работы. Певица настолько зла, что не сдержалась от матов. Она заявила:

Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе.

По словам Светланы, сама она выкладывается на сцене на 100% и того же требует от всех окружающих.

Очевидцы утверждают, что скандал начался из-за того, что артистку должны были забрать у паспортного контроля, когда она прилетела в “Шереметьево“, однако ей пришлось идти пешком до VIP-зала.

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Это настолько взбесило Лободу, что она пообещала работника аэропорта привлечь знакомых разобраться в ситуации и ушла вместе со своим охранником.

Напомним, ранее Светлана Лобода показала идеальную фигуру спустя 7 месяцев после родов.