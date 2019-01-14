Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту: видео
Популярная исполнительница Светлана Лобода закатила скандал в московском аэропорту “Шереметьево“. Очевидно, это произошло, когда она возвращалась домой с Мальдив.
Читай также: Светлана Лобода откровенно рассказала о поцелуях с девушкой
Артистка осталась недовольна обслуживанием в VIP-зале. Очевидцы поделились видео, на котором запечатлен ее истерический крик, передает “Клопс“.
В ролике слышно, как Лобода отчитывает сотрудников аэропорта из-за плохой работы. Певица настолько зла, что не сдержалась от матов. Она заявила:
Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе.
По словам Светланы, сама она выкладывается на сцене на 100% и того же требует от всех окружающих.
Очевидцы утверждают, что скандал начался из-за того, что артистку должны были забрать у паспортного контроля, когда она прилетела в “Шереметьево“, однако ей пришлось идти пешком до VIP-зала.
Читай также: Светлана Лобода показала повзрослевшую дочь
Это настолько взбесило Лободу, что она пообещала работника аэропорта привлечь знакомых разобраться в ситуации и ушла вместе со своим охранником.
Напомним, ранее Светлана Лобода показала идеальную фигуру спустя 7 месяцев после родов.
Полная версия правил