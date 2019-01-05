Светлана Лобода показала идеальную фигуру спустя 7 месяцев после родов

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала фото в купальнике.

В конце мая 2018 года популярная украинская исполнительница Светлана Лобода во второй раз стала мамой. С того времени прошло всего 7 месяцев, а артистка уже успела привести себя в форму и продолжает хвастаться идеальной фигурой.

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Сейчас певица находится в отпуске на Мальдивах со своими дочерьми. Оттуда она публикует соблазнительные кадры в купальнике.

Также артистка показала, как поддерживает хорошую физическую форму регулярными занятиями:

Смотря на идеальное тело Лободы, сложно поверить, что совсем недавно она родила.

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Вторую дочь Тильду Светлана Лобода родила в конце мая 2018 года в США. Поговаривают, что отцом малышки является фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн. Однако никаких официальных подтверждений этих слухов пока что нет.

Напомним, ранее украинская певица Настя Каменских похвасталась фигурой в купальнике.