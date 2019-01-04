Светлана Лобода трогательно поздравила Тилля Линдеманна с днем рождения

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала фото с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Популярная исполнительница Светлана Лобода трогательно поздравила с днем рождения фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, с которым ей приписывают роман.

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Так, в своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала общее фото с музыкантом, сделанное, вероятно, во время ее выписки с московской больницы в конце октября 2018 года (тогда Линдеманн приезжал забрать Лободу).

Кадр, на котором Тилль запечатлен в медицинском халате, Светлана подписала так:

С днем рождения, мой самый лучший доктор во всем мире.

Таким образом, Светлана Лобода опять спровоцировала поклонников на разговоры о том, что именно Тилль Линдеманн является отцом ее второй дочери.

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Слухи о своем романе Светлана и Тилль никак не комментируют, однако то и дело проводят время вместе и обмениваются подарками. К тому же, старшая дочь Лободы Ева просто без ума от лидера Rammstein.

Напомним, ранее Светлана Лобода откровенно рассказала о поцелуях с девушкой.