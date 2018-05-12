Светлана Лобода показала подарок от Тилля Линдеманна

Украинская певица Светлана Лобода подогрела слухи о романе с фронтменом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Исполнительница Светлана Лобода показала видео, которое в очередной раз подтвердило ее тесную связь с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Так, в своем Instagram-аккаунте артистка разместила ролик со старшей дочерью Евой, на которой надето точно такое же украшение, которое есть у Тилля. Вероятно, он подарил его Лободе или ее наследнице.

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Слухи о том, что у Лободы роман с Линдеманном, ходят еще с весны 2018 года, когда артистка объявила о второй беременности. Поклонники певицы уверены, что именно лидер Rammstein является отцом младшей дочери Светланы, которую она, кстати говоря, назвала Тильдой.

Сами музыканты не признаются, что их связывает, однако недавно именно Линдеманн забирал Светлану из больницы, где ей делали срочную операцию на почке.

Напомним, ранее Тилль Линдеманн заявил, что “скучная семейная жизнь - не для него“. Полное признание фронтмена Rammstein об отношении к браку читай здесь.