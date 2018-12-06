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СМИ: Светлана Лобода посетила концерт Тилля Линдеманна в Москве

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Украинская певица Светлана Лобода приехала к фронтмену группы Rammstein Тиллю Линдеманну со своей старшей дочерью.
Светлана Лобода посетила концерт Тилля Линдеманна в Москве
Светлана Лобода посетила концерт Тилля Линдеманна в Москве
instagram.com/lobodaofficial

Исполнительница Светлана Лобода посетила концерт лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Об этом передает российское издание “Дни.ру“.

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Журналисты утверждают, что за час до начала выступления к служебному входу подъехал автомобиль представительского класса, из которого в сопровождении охраны вышла Светлана Лобода со старшей дочерью Евой.

Правда, семилетней девочке не удалось попасть на концертную площадку из-за возрастного ограничения и уже через час она с няней поехала домой.

А вот Светлана осталась в VIP-ложе, а после концерта ушла в гримерку Тилля.

Отметим, что Тилля считают отцом второй дочери Лободы - Тильды.

Музыканты тесно общаются, о чем свидетельствует хотя бы то, что именно Тилль забирал Светлану из больницы после операции, и даже оставил подарок для ее дочери Евы. Недавно Лобода летала в тур по Германии и говорят, что там артисты устраивали себе тайные свидания.

Однако пока что ни Лобода, ни Линдеманн не подтверждают слухи о своем романе. Недавно Светлана проговорилась, что не может говорить об отце второй дочери из-за контракта.

Напомним, Светлану Лободу до конца жизни посадили на жесткую диету. Подробности читайте здесь.

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Теги: Светлана Лобода, Тилль Линдеманн, новости, фото, шоу-биз
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