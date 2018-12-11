Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Дочь Светланы Лободы заметили в атрибутике Тилля Линдеманна

Комментариев: 1
Старшая дочь Светланы Лободы Ева проявляет теплые чувства к фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.
Дочь Светланы Лободы заметили в атрибутике Тилля Линдеманна
Дочь Светланы Лободы заметили в атрибутике Тилля Линдеманна
instagram.com/lobodaofficial

Старшая дочь украинской певицы Светланы Лободы Ева посетила концерт звездной мамы в вещах с атрибутикой фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Речь идет о выступлении Лободы в Минске, где ее дочь заприметили корреспонденты издания “Дни.ру“. Малышка танцевала в шапке и футболке с надписью LINDEMANN. Как это было, смотрите здесь:

Читай также: Светлану Лободу до конца жизни посадили на жесткую диету

Кроме того, Ева носит украшение, подаренное Тиллем. А совсем недавно Лобода вместе со старшей дочерью посетила концерт Линдеманна в Москве. К тому же, Тилль забирал Светлану из больницы после операции на почках. Все это подталкивает поклонников на мысль о том, что именно лидер Rammstein является отцом младшей дочери Лободы.

Однако ни Светлана, ни Тилль не комментирует слухов о своем романе. Лобода даже случайно проговорилась о причине, по которой не может говорить о своем нынешнем возлюбленном.

Напомним, популярная фитнес-тренер Анита Луценко впервые показала лицо дочери. Как выглядит малышка, смотрите здесь.

Поделись:
Теги: Светлана Лобода, Тилль Линдеманн, фото, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
k2s11ltk    11.12.2018, 18:15
Оценка:  0
k2s11ltk
Одна лабуда та гидота!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь