Дочь Светланы Лободы заметили в атрибутике Тилля Линдеманна

Старшая дочь Светланы Лободы Ева проявляет теплые чувства к фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Старшая дочь украинской певицы Светланы Лободы Ева посетила концерт звездной мамы в вещах с атрибутикой фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Речь идет о выступлении Лободы в Минске, где ее дочь заприметили корреспонденты издания “Дни.ру“. Малышка танцевала в шапке и футболке с надписью LINDEMANN. Как это было, смотрите здесь:

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Кроме того, Ева носит украшение, подаренное Тиллем. А совсем недавно Лобода вместе со старшей дочерью посетила концерт Линдеманна в Москве. К тому же, Тилль забирал Светлану из больницы после операции на почках. Все это подталкивает поклонников на мысль о том, что именно лидер Rammstein является отцом младшей дочери Лободы.

Однако ни Светлана, ни Тилль не комментирует слухов о своем романе. Лобода даже случайно проговорилась о причине, по которой не может говорить о своем нынешнем возлюбленном.

Напомним, популярная фитнес-тренер Анита Луценко впервые показала лицо дочери. Как выглядит малышка, смотрите здесь.