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Светлана Лобода откровенно рассказала о поцелуях с девушкой

Комментариев: 2
Украинская певица Светлана Лобода призналась, кто учил ее целоваться.
Светлана Лобода откровенно рассказала о поцелуях с девушкой
Светлана Лобода откровенно рассказала о поцелуях с девушкой
instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода призналась, что целовалась с девушкой.

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По словам артистки, именно подруга учила ее целоваться. Таким признанием исполнительница поделилась в шоу GazLive российского рэпера Басты:

Я училась целоваться с девушкой. У меня была подружка, когда я была маленькая. Все учились на яблоках целоваться. А она сначала показывала мне, как это делается на яблоке, а потом помогала мне. Она была старше меня на пару лет.

Напомним, ранее Светлана Лобода показала повзрослевшую дочь. Как сейчас выглядит семилетняя Ева, смотрите здесь.

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Теги: Светлана Лобода, видео, поцелуи
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Комментариев (2)
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SS-TOTENKOPF    03.01.2019, 17:54
Оценка:  -1
SS-TOTENKOPF
чмошница конченая
k2s11ltk    03.01.2019, 17:44
Оценка:  -1
k2s11ltk
Нехай цілує себе в дупу, зрадлива повія!
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