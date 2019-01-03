Светлана Лобода откровенно рассказала о поцелуях с девушкой

Украинская певица Светлана Лобода призналась, что целовалась с девушкой.

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По словам артистки, именно подруга учила ее целоваться. Таким признанием исполнительница поделилась в шоу GazLive российского рэпера Басты:

Я училась целоваться с девушкой. У меня была подружка, когда я была маленькая. Все учились на яблоках целоваться. А она сначала показывала мне, как это делается на яблоке, а потом помогала мне. Она была старше меня на пару лет.