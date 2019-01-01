Светлана Лобода заговорила о своей свадьбе

Украинская певица Светлана Лобода призналась, какую свадьбу хотела бы сыграть.

Популярная исполнительница Светлана Лобода призналась, о какой свадьбе мечтает.

Об этом шла речь в откровенном интервью певицы изданию Woman.ru. По словам артистки, если она и соберется выйти замуж, то поклонники не увидят ее в свадебном платье:

Откровенно говоря, свадебные платья никогда меня не привлекали. Я в этом смысле неклассическая женщина: предпочту кроссовки, рваные джинсы и безумный уикенд где-нибудь в Кении. “Я невеста, но черная вместо этих белых дам…“ — есть такая строчка в одной из моих песен. В этом вся я. Я другая. И на самом деле сегодня таких много: жизнь перестала быть шаблоном, клише.

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Отметим, что на данный момент Светлана Лобода воспитывает двух дочерей - семилетнюю Евангелину от хореографа Андрея Царя и полугодовалую Тильду. Имя отца второго ребенка певица тщательно скрывает, однако поклонники подозревают, что им является фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

С Лободой его связывает тесная дружба, однако ни он, ни сама артистка эти слухи не комментируют.

Напомним, ранее Светлану Лободу уличили в обмане - она фотошопила свою фигуру. Подробности читайте здесь.