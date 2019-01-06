Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Лобода поздравила с Рождеством с Мальдив

Комментариев: 0
Светлана Лобода выложила яркие фото и видео с отдыха.

Светлана Лобода на Мальдивах
Светлана Лобода на Мальдивах
instagram.com/lobodaofficial

Читай также: Поцелуи с юным женихом и глубокое декольте: Хайди Клум появилась на вручении “Золотого глобуса“

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, опубликовала в Инстаграм поздравление с Рождеством. Певица выложила яркий снимок с Мальдив, где сейчас отдыхает, а также подпись к нему.

С Рождеством, мои хорошие ❣love❣ - написала певица.

На фото Лобода позирует в легком сарафане и широкополой шляпе на фоне Индийского океана. Также на снимке видна дочь Светланы – Ева Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Рождеством, мои хорошие ❣️love❣️

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

На несколько часов раньше, Лобода опубликовала в Инстаграм видео, где она делает растяжку на фоне пышной зелени деревьев. Пользователи подчеркнули отличную физическую форму артистки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🙏☀️🙏

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Ранее мы писали, что Лорак заподозрили в интимных отношениях с Лазаревым.

Поделись:
Теги: Светлана Лобода, украинская музыка, перебежчики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь