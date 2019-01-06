Лобода поздравила с Рождеством с Мальдив

Светлана Лобода выложила яркие фото и видео с отдыха.

Светлана Лобода на Мальдивах instagram.com/lobodaofficial

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, опубликовала в Инстаграм поздравление с Рождеством. Певица выложила яркий снимок с Мальдив, где сейчас отдыхает, а также подпись к нему.

С Рождеством, мои хорошие ❣love❣ - написала певица.

На фото Лобода позирует в легком сарафане и широкополой шляпе на фоне Индийского океана. Также на снимке видна дочь Светланы – Ева Лобода.

На несколько часов раньше, Лобода опубликовала в Инстаграм видео, где она делает растяжку на фоне пышной зелени деревьев. Пользователи подчеркнули отличную физическую форму артистки.

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