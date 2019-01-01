Сестра Веры Брежневой встретила Новый год без мужа-изменщика

Актер Александр Цекало изменяет своей жене - сестре певицы Веры Брежневой Виктории.

Актера Александра Цекало опять подловили на супружеской измене. Новый год он встретил без своей супруги - сестры украинской певицы Веры Брежневой Виктории Галушки.

Мужчина вместе со своей любовницей отправился в Рим, где они и встретили Новый год. Об этом передает издание StarHit.

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На запечатленных кадрах видно, что связывают Александра и его спутницу не только дружественные отношения. Так, шоумен нежно обнимает девушку, а она — улыбается в ответ.

Отметим, что в браке у Александра и Виктории родились двое детей. Но он вовсе не такой примерный семьянин, как могло казаться ранее.

К слову, говорят, что предыдущий брак Цекало с Лолитой Милявской распался именно из-за постоянных измен мужчины.

Напомним, певец Ашер развелся с женой после 10 лет отношений. Подробности читайте здесь.