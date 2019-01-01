Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Сестра Веры Брежневой встретила Новый год без мужа-изменщика

Комментариев: 0
Актер Александр Цекало изменяет своей жене - сестре певицы Веры Брежневой Виктории.
Сестра Веры Брежневой встретила Новый год без мужа-изменщика
Сестра Веры Брежневой встретила Новый год без мужа-изменщика
Uznayvse

Актера Александра Цекало опять подловили на супружеской измене. Новый год он встретил без своей супруги - сестры украинской певицы Веры Брежневой Виктории Галушки.

Мужчина вместе со своей любовницей отправился в Рим, где они и встретили Новый год. Об этом передает издание StarHit.

Читай также: Официально: Ани Лорак подала на развод

На запечатленных кадрах видно, что связывают Александра и его спутницу не только дружественные отношения. Так, шоумен нежно обнимает девушку, а она — улыбается в ответ.

Отметим, что в браке у Александра и Виктории родились двое детей. Но он вовсе не такой примерный семьянин, как могло казаться ранее.

К слову, говорят, что предыдущий брак Цекало с Лолитой Милявской распался именно из-за постоянных измен мужчины.

Напомним, певец Ашер развелся с женой после 10 лет отношений. Подробности читайте здесь.

Поделись:
Теги: Александр Цекало, Вера Брежнева, Виктория Галушка, измены, Новый год
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь