Официально: Марина и Вячеслав Узелковы развелись
Тренеры проекта “Зважені та щасливі“ на канале СТБ Марина и Вячеслав Узелковы развелись.
Ранее супруги не комментировали слухи о своем разводе, однако сейчас подтвердили: они действительно больше не вместе. Свои комментарии по поводу развода Узелковы опубликовали на сайте СТБ.
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Супруги благодарны друг другу за годы, проведенные вместе, и в особенности за деток. Признаются, что готовы поддержать друг друга в любой трудной ситуации. Вячеслав Узелков говорит:
Последнее время наша жизнь была настолько напоказ, поэтому кое-что хотелось бы оставить для себя. Так сложились обстоятельства, что анонимные «доброжелатели» за нашей спиной решили поделиться информацией о наших отношениях с прессой раньше, чем мы были к этому готовы. Чтобы прекратить домыслы и слухи, мы официально рассказываем обо всем сайту СТБ. Мы не хотели озвучивать нашу ситуацию на финале «Зважених та щасливих», чтобы не смещать акценты с похудевших и красивых участников на наши отношения. У нас с Мариной были прекрасные 20 лет брака и осталось двое замечательных детей. Она всегда для меня будет особенной женщиной, которую я искренне любил, люблю и буду любить и которой помогу всегда, если ей это будет необходимо.
Марина Боржемская-Узелкова сказала так:
Трудно об этом говорить. Официально мы со Славой больше не пара, но остаемся друг другу верными друзьями во имя той любви, благодаря которой рождены наши дети. Я благодарна Богу и судьбе за встречу со Славой. Наша жизнь была соткана из разных испытаний и преград, из которых мы всегда достойно выходили. Мы многому научили друг друга, приобрели бесценный опыт. Испытали много прекрасных чувств и эмоций. Самое главное, мы – родители прекрасных деток! Не стоит искать причин, подводных камней и виновных. Это жизнь. И так случается, что два корабля, идущих в одном направлении, расходятся потому, что у каждого из них появляется другой маршрут. Мы это приняли вместе. И мы двигаемся дальше, не снижая оборотов. Верьте в искреннюю любовь и чувства – они существуют. Это правда, испытано на себе. И помните, что любые чувства любят тишину. Иногда бывают истории, которые имеют разный конец. Но это не означает, что он несчастливый.
Сейчас, когда я пишу эти строки, у меня дрожат руки. Я очень переживаю за наших деток, за родителей, родных, близких, и за тех, кто очень верил в нашу пару, семью и любовь. Поверьте, я говорю искренне, все это было! Потому, что прожить 22 года, как семья, невозможно без любви. В ней появились наши прекрасные, невероятные дети, Роберт и Оливия. И мне сейчас очень трудно об этом говорить, но со Славой мы, официально, уже не пара. . Мы остались друзьями, поэтому, пожалуйста, не стоит искать причин, подводных камней и виновных. Это жизнь. И так случается, что два корабля, идущих в одном направлении, расходятся, потому, что у каждого из них появляется другой маршрут направления движения. Мы это приняли вместе. И мы двигаемся дальше, не снижая оборотов. А я, как и прежде, буду, несомненно, радоваться твоему, Слава, счастью и успехам. . Я благодарна Богу и судьбе за встречу с тобой. Мы многому научили друг друга, приобрели бесценный опыт. Испытали много прекрасных чувств и эмоций. Самое главное, - родители прекрасных деток! Не всегда было сладко. Наша жизнь была соткана из разных испытаний и преград. Но, мы всегда достойно их преодолевали. Пусть, это наше решение не станет тому исключением, и будет пройдено нами обоими достойно. Не только в глазах мира, но, и друг перед другом. . Любимые мои, помните что любые чувства ценны, когда они не на показ. Давайте не будем считать, что наша история закончилась плохо. Мы, по-прежнему, родители замечательных деток, которых любим очень крепко и заботимся очень бережно. И, ради них, прошу быть лояльными и корректными в своих комментариях🙏
Марина и Вячеслав познакомились в 1997 году, еще в студентское время. Сначала начинающий спортсмен не произвел впечатление на молодую красивую студентку, но девушка понравилась ему настолько, что он твердо решил любой ценой ее добиться. Слава начал ухаживать за Мариной, был очень обходительным, ему пришлось приложить много усилий, чтобы завоевать сердце красавицы. Знакомства могло не состояться, так как девушка собиралась строить карьеру в Израиле. Но судьба решила иначе, и у пары начала зарождаться любовь.
В браке Узелковых родились сын Роберт и дочь Оливия.
Как Важно быть счастливым и дарить это тепло своим родным! Они заслуживают самого нежного и прекрасного❤ Внимание и минуты проведенные вместе, они бесценны, согласитесь!!! . И, хотя фото не новогоднее( Обещаю исправиться), - на фоне, тем не менее есть ёлка🌲 😉 Я с детками хочу очень поздравить Вас, мои любимые друзья с Рождеством, кто отмечает его в этот чудесный день! Дорогие мои, будьте здоровы! Пусть Ваш дом всегда будет полон любви, добра, счастья и волшебных мгновений ❤ Крепко Вас обнимаю, с Праздником!!! . #узелкова #маринаузелкова #фитнестренер #поздравление #рождество #католическоерождество #любовь #добро #семья #моясемья
Напомним, ранее украинская певица Оля Полякова рассказала, как воспитывает детей.
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