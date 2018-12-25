Официально: Марина и Вячеслав Узелковы развелись

Тренеры проекта "Зважені та щасливі" Марина и Вячеслав Узелковы расстались: заявление бывших супругов.

Тренеры проекта “Зважені та щасливі“ на канале СТБ Марина и Вячеслав Узелковы развелись.

Ранее супруги не комментировали слухи о своем разводе, однако сейчас подтвердили: они действительно больше не вместе. Свои комментарии по поводу развода Узелковы опубликовали на сайте СТБ.

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Супруги благодарны друг другу за годы, проведенные вместе, и в особенности за деток. Признаются, что готовы поддержать друг друга в любой трудной ситуации. Вячеслав Узелков говорит:

Последнее время наша жизнь была настолько напоказ, поэтому кое-что хотелось бы оставить для себя. Так сложились обстоятельства, что анонимные «доброжелатели» за нашей спиной решили поделиться информацией о наших отношениях с прессой раньше, чем мы были к этому готовы. Чтобы прекратить домыслы и слухи, мы официально рассказываем обо всем сайту СТБ. Мы не хотели озвучивать нашу ситуацию на финале «Зважених та щасливих», чтобы не смещать акценты с похудевших и красивых участников на наши отношения. У нас с Мариной были прекрасные 20 лет брака и осталось двое замечательных детей. Она всегда для меня будет особенной женщиной, которую я искренне любил, люблю и буду любить и которой помогу всегда, если ей это будет необходимо.

Марина Боржемская-Узелкова сказала так:

Трудно об этом говорить. Официально мы со Славой больше не пара, но остаемся друг другу верными друзьями во имя той любви, благодаря которой рождены наши дети. Я благодарна Богу и судьбе за встречу со Славой. Наша жизнь была соткана из разных испытаний и преград, из которых мы всегда достойно выходили. Мы многому научили друг друга, приобрели бесценный опыт. Испытали много прекрасных чувств и эмоций. Самое главное, мы – родители прекрасных деток! Не стоит искать причин, подводных камней и виновных. Это жизнь. И так случается, что два корабля, идущих в одном направлении, расходятся потому, что у каждого из них появляется другой маршрут. Мы это приняли вместе. И мы двигаемся дальше, не снижая оборотов. Верьте в искреннюю любовь и чувства – они существуют. Это правда, испытано на себе. И помните, что любые чувства любят тишину. Иногда бывают истории, которые имеют разный конец. Но это не означает, что он несчастливый.

Официально: Марина и Вячеслав Узелковы развелись пресс-служба канала СТБ

Марина и Вячеслав познакомились в 1997 году, еще в студентское время. Сначала начинающий спортсмен не произвел впечатление на молодую красивую студентку, но девушка понравилась ему настолько, что он твердо решил любой ценой ее добиться. Слава начал ухаживать за Мариной, был очень обходительным, ему пришлось приложить много усилий, чтобы завоевать сердце красавицы. Знакомства могло не состояться, так как девушка собиралась строить карьеру в Израиле. Но судьба решила иначе, и у пары начала зарождаться любовь.

В браке Узелковых родились сын Роберт и дочь Оливия.

Напомним, ранее украинская певица Оля Полякова рассказала, как воспитывает детей.