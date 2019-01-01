Оля Полякова рассказала, как воспитывает детей

Украинская певица Оля Полякова сделала признание о своей семье.

Популярная украинская певица Оля Полякова поделилась советами о том, как воспитывать детей.

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Это произошло за кулисами грандиозного праздничного шоу “Фантастична ніч на каналі “Україна“. По словам Оли, главное – обеспечить ребенку любовь и поддержку:

Кем хочет стать старшая? Да пусть делает, что хочет, абы была счастлива. Хочу дать совет: выбирать профессию и партнера по жизни нужно по любви: тогда будете счастливы.

Кроме того, певица призналась, что порой дочери ревнуют ее к юным поклонникам:

Детки, когда фотографируются, так прислоняются, что я слышу, как стучат их сердца. Это очень волнительно. А моя младшая дочь, когда видит где-то мое фото с другими детьми, сразу спрашивает – чего это ты обнимаешь какую-то чужую девочку? Она в этом плане относится с ревностью – говорит, что я должна обнимать и целовать только ее.

Большое праздничное шоу “Фантастична ніч на каналі “Україна“ покажут 31 декабря в 20:00.

Напомним, ранее украинская певица Светлана Лобода заговорила о своей свадьбе.