Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Сестра Веры Брежневой угодила в скандал с супружеской изменой

Комментариев: 1
В сети появились доказательства того, что муж сестры Веры Брежневой - Александр Цекало изменяет ей.
Сестра Веры Брежневой угодила в скандал с супружеской изменой
Сестра Веры Брежневой угодила в скандал с супружеской изменой
24СМИ

Родная сестра украинской певицы Веры Брежневой Виктория Галушка с 2008 года является женой известного актера Александра Цекало. За это время женщина родила возлюбленному троих детей.

Казалось, что у пары сложились идеальные отношения, однако на днях артист ошарашил публику - оказалось, что он изменяет своей супруге.

Александр Цекало и Виктория Галушка
Александр Цекало и Виктория Галушка
Soulpost

Читай также: Вера Брежнева показала себя в мужском образе

Издание StarHit опубликовало видео, снятое в одном из итальянских ресторанов. Там Цекало не стеснялся демонстрировать чувства к какой-то брюнетке: пара страстно целовалась, Александр нашептывал девушке что-то на ухо и нежно прикасался губами к рукам.

Покинули заведение Александр и его спутница около часа ночи также вместе. Однако пока неизвестно, кем является девушка.

Смотрите видео в хорошем качестве здесь.

К слову, до брака с сестрой Веры Брежневой Цекало был женат дважды. Говорят, что с бывшей супругой Лолитой Милявской Александр расстался именно из-за измен.

Напомним, голливудская актриса Анджелина Джоли оказалась на грани разорения. Что произошло, читайте здесь.

Поделись:
Теги: Виктория Галушка, Вера Брежнева, Александр Цекало, видео, новости шоу бизнеса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
русский  (аноним)  20.11.2018, 17:53
Оценка:  0
русский
Я страстно бзданул русскому петенбко в нос и зеленое застрядо у него в усах. Гы-гы-гы
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь