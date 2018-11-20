В сети появились доказательства того, что муж сестры Веры Брежневой - Александр Цекало изменяет ей.

Сестра Веры Брежневой угодила в скандал с супружеской изменой 24СМИ

Родная сестра украинской певицы Веры Брежневой Виктория Галушка с 2008 года является женой известного актера Александра Цекало. За это время женщина родила возлюбленному троих детей.

Казалось, что у пары сложились идеальные отношения, однако на днях артист ошарашил публику - оказалось, что он изменяет своей супруге.

Александр Цекало и Виктория Галушка Soulpost

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Издание StarHit опубликовало видео, снятое в одном из итальянских ресторанов. Там Цекало не стеснялся демонстрировать чувства к какой-то брюнетке: пара страстно целовалась, Александр нашептывал девушке что-то на ухо и нежно прикасался губами к рукам.

Покинули заведение Александр и его спутница около часа ночи также вместе. Однако пока неизвестно, кем является девушка.

Смотрите видео в хорошем качестве здесь.

К слову, до брака с сестрой Веры Брежневой Цекало был женат дважды. Говорят, что с бывшей супругой Лолитой Милявской Александр расстался именно из-за измен.

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