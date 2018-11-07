Украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками интересной фотографией.

Вера Брежнева показала себя в мужском образе instagram.com/ververa

Бывшая солистка группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева показала, как могла бы выглядеть, если бы была парнем.

Интересную фотографию артистка разместила в своих Instastories. Чтобы превратиться в мужчину, Брежнева воспользовалась популярным приложением FaceApp. Кадр она подписала так:

Симпатичный такой мальчик получился ;)

Вера Брежнева показала себя в мужском образе instagram.com/ververa

А не так давно Вера поделилась редким семейным фото, на котором запечатлены все ее родственники, кроме мужа - продюсера Константина Меладзе.

Напомним, журнал Billboard назвал “Женщину года“. Кто ею стал в 2018 году, читай здесь.