Вера Брежнева показала себя в мужском образе
Украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками интересной фотографией.
Бывшая солистка группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева показала, как могла бы выглядеть, если бы была парнем.
Интересную фотографию артистка разместила в своих Instastories. Чтобы превратиться в мужчину, Брежнева воспользовалась популярным приложением FaceApp. Кадр она подписала так:
Симпатичный такой мальчик получился ;)
А не так давно Вера поделилась редким семейным фото, на котором запечатлены все ее родственники, кроме мужа - продюсера Константина Меладзе.
Напомним, журнал Billboard назвал “Женщину года“. Кто ею стал в 2018 году, читай здесь.
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