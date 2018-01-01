Анджелина Джоли оказалась на грани разорения

Всемирно известная актриса Анджелина Джоли рискует потерять свои миллионные доходы.

Голливудская актриса Анджелина Джоли может разориться. Это связано с ее увлечением режиссурой, которая не приносит таких доходов, как актерская игра.

Об этом передает американское издание Radar Online.

Так, в 2014 году Анджелина объявила, что временно перестает сниматься в фильмах, чтобы полностью посвятить себя кинорежиссуре.

Читай также: Анджелине Джоли приписали роман с Киану Ривзом: правда ли это?

Однако новое ремесло не принесло Джоли предполагаемой прибыли, да и публикой воспринималось не очень тепло. За пять снятых фильмов звезда Голливуда заработала пару миллионов долларов, что значительно отличается от ее привычных гонораров за съемки в кино.

Анджелина успела снять фильмы “Место во времени“, “В краю крови и меда“, “Несломленный“, “Лазурный берег“ и “Сначала они убили моего отца“, который считают на сегодняшний день лучшим из творений Джоли.

Сейчас актриса снимается в фильме “Малифисента-2“, за который ей должны заплатить 25 миллионов долларов. Говорят, что актриса активно ищет себе новую главную роль в каком-то перспективном фильме, так как поняла, что только таким образом может заработать хорошие деньги.

Анджелине нужно не только вести привычный образ жизни, заботиться о шестерых детях, но и тратиться на судебную битву за опекунство с бывшим мужем Брэдом Питтом. Он, к слову, уже составил завещание, но ни один его доллар экс-супруге не достанется.

Напомним, британская певица Мел Би призналась, что пыталась совершить самоубийство.