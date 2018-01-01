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Анджелина Джоли оказалась на грани разорения

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Всемирно известная актриса Анджелина Джоли рискует потерять свои миллионные доходы.
Анджелина Джоли оказалась на грани разорения
Анджелина Джоли оказалась на грани разорения
Getty Images

Голливудская актриса Анджелина Джоли может разориться. Это связано с ее увлечением режиссурой, которая не приносит таких доходов, как актерская игра.

Об этом передает американское издание Radar Online.

Так, в 2014 году Анджелина объявила, что временно перестает сниматься в фильмах, чтобы полностью посвятить себя кинорежиссуре. 

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Однако новое ремесло не принесло Джоли предполагаемой прибыли, да и публикой воспринималось не очень тепло. За пять снятых фильмов звезда Голливуда заработала пару миллионов долларов, что значительно отличается от ее привычных гонораров за съемки в кино.

Анджелина успела снять фильмы “Место во времени“, “В краю крови и меда“, “Несломленный“, “Лазурный берег“ и “Сначала они убили моего отца“, который считают на сегодняшний день лучшим из творений Джоли.

Сейчас актриса снимается в фильме “Малифисента-2“, за который ей должны заплатить 25 миллионов долларов. Говорят, что актриса активно ищет себе новую главную роль в каком-то перспективном фильме, так как поняла, что только таким образом может заработать хорошие деньги.

Анджелине нужно не только вести привычный образ жизни, заботиться о шестерых детях, но и тратиться на судебную битву за опекунство с бывшим мужем Брэдом Питтом. Он, к слову, уже составил завещание, но ни один его доллар экс-супруге не достанется.

Напомним, британская певица Мел Би призналась, что пыталась совершить самоубийство.

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Теги: Анджелина Джоли, новости шоу бизнеса
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