Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу: история любви и развода

Украинская певица Ани Лорак подала на развод со своим мужем Муратом Налчаджиоглу: вспоминаем историю их любви.

Летом 2018 года СМИ облетела шокирующая информация: муж украинской певицы Ани Лорак - турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, изменяет ей. Сама артистка предпочитает не распространяться о личной жизни, но официальные документы свидетельствуют о том, что Ани Лорак подала на развод.

Ivona предлагает вспомнить историю любви пока еще законных супругов.

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Ани Лорак познакомилась с Муратом в 2005 году во время отдыха в турецкой Анталии. Они встретились на пляже и мужчина предложил своей будущей жене спеть вечером в ресторане, еще не зная о том, что она - профессиональная артистка. Об этой встрече Ани Лорак вспоминала так:

Мурат увидел меня и спросил: “Что ты тут делаешь?“ Я подумала: “Вот странный! Что я могу делать в отеле?“ А он не отстает, начал что-то про гостиницу рассказывать: “У нас тут музыканты по вечерам выступают, не хочешь ли послушать?“ Я говорю: “Спасибо, мне это не интересно“ А он: “А что, ты лучше можешь? Тогда, может, споешь? Я устрою!“ На что я ему ответила: “Это будет очень дорого“. После этого я развернулась и ушла, а Мурат мне вслед бросил: “Ничего! Скоро ты будешь петь только для моих ушей!“ И я подумала: “Вот наглый-то, а!“

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу instagram.com/anilorak

После этого Мурату доверили организацию торжественного ужина в честь Ани Лорак и только тогда он понял, с кем общался ранее. Между ними тут же проскочила искра.

Сначала роман между Муратом и Ани Лорак развивался на расстоянии, вновь встретились они лишь через год после знакомства. Когда певица приехала в турецкий отель на съемки клипа, возлюбленный встретил ее по высшему разряду - с цветами, лимузином и роскошными апартаментами.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу instagram.com/anilorak

Уже в 2006 году Налчаджиоглу переехал в Украину, а в 2008-м сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Это произошло в Париже на мюзикле Lido. В 2009 году пара зарегистрировала брак в Украине, а в Турции устроила шикарный пир в честь свадьбы.

Турецкая свадьба Ани Лорак пресс-служба

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Первые проблемы в отношениях супругов начались из-за ревности Мурата - Ани Лорак постоянно гастролировала и пребывала в разъездах. Однако все наладилось после рождения дочери Софии в 2011 году.

Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу и их дочь София instagram.com/anilorak

После этого Мурат и Ани Лорак жили спокойной семейной жизнью... до лета 2018 года. Именно тогда было опубликовано видео, на котором мужчина запечатлен в компании Яны Беляевой в киевском караоке-клубе. Парочка нежно обнималась и, судя по всему, объединяет их не просто дружба.

Ани Лорак никак не комментировала информацию о недостойном поведении своего мужа, однако вскоре выпустила песню “Сон“ об изменах:

...Я видела сон, в котором она целует тебя, но так нечестно...

По видимому, Мурат понял, что супруга не сможет продолжать жить с ним после предательства, и, поздравляя ее с днем рождения, подчеркнул:

Будем мы вместе или нет, ты одна и единственная!

Сама Ани Лорак подытожила сложившуюся ситуацию так:

Это только в сказках жили они долго и счастливо всю жизнь.

Напомним, ранее Ани Лорак рассказала, чем удивит поклонников на своем киевском концерте.