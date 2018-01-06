Официально: Ани Лорак подала на развод

Украинская певица Ани Лорак разводится с мужем Муратом Начладжиоглу после новостей об его изменах.

Украинская певица Ани Лорак подала на развод со своим мужем Муратом Начладжиоглу после новостей об его изменах.

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Информация о таком решении артистки просочилась в прессу еще в октябре, однако только сейчас официальное подтверждение оказалось в распоряжении Табло ID.

Ани Лорак подала на развод 4 декабря, судебное разбирательство назначено на 24 декабря в Шевченковском суде Киева.

Вероятно, причиной такого решения Ани Лорак стало то, что летом Мурата подловили на супружеской измене. Мужчина был замечен в компании Яны Беляевой в киевском караоке-клубе. Парочка нежно обнималась и, судя по всему, объединяет их не просто дружба.

Ани Лорак вышла замуж за Мурата в августе 2009 года, в 2011 году у пары родилась дочь София. Малышка, судя по всему, останется жить с матерью в Москве.

Напомним, ранее Ани Лорак призналась, что ждет поклонников на ее киевском концерте.