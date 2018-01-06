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Официально: Ани Лорак подала на развод

Комментариев: 10
Украинская певица Ани Лорак разводится с мужем Муратом Начладжиоглу после новостей об его изменах.
Ани Лорак подала на развод: официальный документ
Ани Лорак подала на развод: официальный документ
instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак подала на развод со своим мужем Муратом Начладжиоглу после новостей об его изменах.

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Информация о таком решении артистки просочилась в прессу еще в октябре, однако только сейчас официальное подтверждение оказалось в распоряжении Табло ID.

Ани Лорак подала на развод 4 декабря, судебное разбирательство назначено на 24 декабря в Шевченковском суде Киева.

Вероятно, причиной такого решения Ани Лорак стало то, что летом Мурата подловили на супружеской измене. Мужчина был замечен в компании Яны Беляевой в киевском караоке-клубе. Парочка нежно обнималась и, судя по всему, объединяет их не просто дружба.

Ани Лорак вышла замуж за Мурата в августе 2009 года, в 2011 году у пары родилась дочь София. Малышка, судя по всему, останется жить с матерью в Москве.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

 

Напомним, ранее Ани Лорак призналась, что ждет поклонников на ее киевском концерте.

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Теги: Ани Лорак, Мурат Начладжиоглу, развод, новости, шоу-биз
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Комментариев (11)
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Осталось 600 символов
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БРОКЕР2018    19.12.2018, 14:56
Оценка:  +1
БРОКЕР2018
вафло кремляцкое
гость  (аноним)  19.12.2018, 14:45
Оценка:  -2
гость
А укропского гавнюка Sancho-s никто не купит, нахуя такое чмо нужно? Вот этот лошара и ругает всех запроданцами, тьфу на него! Отписдить и обоссать его сраное тельце, гы-гы-гы!
Who_Am_I    19.12.2018, 14:41
Оценка:  +1
Who_Am_I
о боги, да всем насрать
Sancho-s    19.12.2018, 14:21
Оценка:  +4
Sancho-s
Запроданка
pусский  (аноним)  19.12.2018, 14:21
Оценка:  -7
pусский
В великой России всегда поддержат Лорак, и бабла добавят без суда, а что тут такое - ущербным укропам ближе чурка? Вы от сала и незалежности совсем ёбнулись - он хочет списдить всю их недвижимость в Киеве, а вы ругаете Лорак? Дауны,бля!
alex516827    19.12.2018, 15:15
Оценка:  0
alex516827
Бля, кацап , а ти звідки тут взявся? великорос комнатний.
гость  (аноним)  19.12.2018, 14:13
Оценка:  +6
гость
Куёк теперь можешь без зазрений совести смоктать у пучеглазого Фили за пару шмоток купленных в Майями
гость  (аноним)  19.12.2018, 14:10
Оценка:  +2
гость
Может дол6а6е6ы вроде тебя и мечтают полизать пи3ду после хачевского х у я.
гость  (аноним)  19.12.2018, 14:05
Оценка:  -3
гость
Гость 13.08: Хaрош облизывaться,дaже не мечтaй!
pусский  (аноним)  19.12.2018, 13:53
Оценка:  +1
pусский
Пусть разводятся, а чурку что в Москве, что в Стамбуле кончат, не не говоря о Киеве! Я злобно пёрнул в ожидании решения суда, бля, не люблю чернорножопых...
гость  (аноним)  19.12.2018, 13:08
Оценка:  +9
гость
Разведенка с прицепом от чурки -- мечта "настоящего мужчины"
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