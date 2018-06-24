Мужа Ани Лорак подловили на измене: видео

Мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу застукали в объятиях молодой девушки в Киеве.

Пока украинская певица Ани Лорак гастролирует, ее муж Мурат Налчаджиоглу развлекается в компании молодой девушки в Киеве.

Так, журналисты издания Super подловили Мурата в киевском караоке-клубе. Он появился в заведении со стройной брюнеткой. Парочка дуэтом исполнила песню украинского музыканта Михаила Бублика “Я сам тебя выдумал“.

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Весь вечер турецкий бизнесмен не отрывал глаз и рук от своей спутницы: Мурат нежно обнимал девушку, гладил внутреннюю сторону ее бедра и что-то шептал ей на ухо. Караоке пара покинула также вместе далеко за полночь и изрядно навеселе.





Спутником мужа Ани Лорак оказалась киевская тусовщица Яна Беляева, торгующая одеждой и обувью в Instagram. Яна — любительница путешествий, ночных клубов, брендовых вещей и, как оказалось, чужих мужей. Частые тусовки с подружками Яна устраивает в ночном клубе Мурата Налчаджиоглу Dali Park в центре Киева.

Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу поженились в 2009 году после четырех лет отношений. Роскошная свадьба влюблённых состоялась в одном из самых дорогих отелей Анталийского побережья “Адам и Ева“. В 2011 году Ани родила дочь Софию.

Напомним, ранее украинский певец Макс Барских рассказал о своем первом поцелуе.