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Мужа Ани Лорак подловили на измене: видео

Комментариев: 4
Мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу застукали в объятиях молодой девушки в Киеве.
Мужа Ани Лорак подловили на измене
Мужа Ани Лорак подловили на измене
instagram.com/anilorak

Пока украинская певица Ани Лорак гастролирует, ее муж Мурат Налчаджиоглу развлекается в компании молодой девушки в Киеве.

Так, журналисты издания Super подловили Мурата в киевском караоке-клубе. Он появился в заведении со стройной брюнеткой. Парочка дуэтом исполнила песню украинского музыканта Михаила Бублика “Я сам тебя выдумал“.

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Весь вечер турецкий бизнесмен не отрывал глаз и рук от своей спутницы: Мурат нежно обнимал девушку, гладил внутреннюю сторону ее бедра и что-то шептал ей на ухо. Караоке пара покинула также вместе далеко за полночь и изрядно навеселе.

 

Пока Ани Лорак @anilorak выступает на всевозможных фестивалях, её муж тоже срывает аплодисменты — в киевском караоке-клубе. Нам стало известно, что муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу @muratnalca проводит вечера в объятиях молодой киевлянки. Бурное свидание попало в объектив нашего гражданского журналиста. Весь вечер турецкий бизнесмен не отрывал глаз и рук от своей спутницы: Мурат нежно обнимал девушку, гладил внутреннюю сторону её бедра и что-то шептал ей на ухо. Караоке пара покинула также вместе далеко за полночь и изрядно навеселе. Нам удалось узнать, ради кого Мурат пожертвовал репутацией образцового семьянина и отношениями с Ани. Подробнее - по ссылке в профиле! А вы бы простили измену?

Допис, поширений SUPER (@super.ru)



Спутником мужа Ани Лорак оказалась киевская тусовщица Яна Беляева, торгующая одеждой и обувью в Instagram. Яна — любительница путешествий, ночных клубов, брендовых вещей и, как оказалось, чужих мужей. Частые тусовки с подружками Яна устраивает в ночном клубе Мурата Налчаджиоглу Dali Park в центре Киева. 

Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу поженились в 2009 году после четырех лет отношений. Роскошная свадьба влюблённых состоялась в одном из самых дорогих отелей Анталийского побережья “Адам и Ева“. В 2011 году Ани родила дочь Софию.

Напомним, ранее украинский певец Макс Барских рассказал о своем первом поцелуе.

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Теги: Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, новости, видео, шоу-биз
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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  30.07.2018, 13:55
Оценка:  0
pусский
Андрей Вл-ч, ты сраный фетишист, бля! Гы-гы-гы! Прокладка лучше, туда больше выделений помещается! Хочу видеть, как из её пиздюхи вытекает моя кончина!
Андрей Вл-ч  (аноним)  30.07.2018, 13:45
Оценка:  0
Андрей Вл-ч
Я всегда на неё онанировал до крови. Дайте мне её нестиранные трусы и я продам душу дьяволу!
гость  (аноним)  30.07.2018, 13:32
Оценка:  +1
гость
ну и на*уя мужика подставлять этой инфой???? пусть себе отдыхает - дело молодое.... можно подумать, Куёк на гастролях держит обет верности
pусский  (аноним)  30.07.2018, 13:30
Оценка:  0
pусский
Выeбy использованную прокладку Ани, вставив себе в сраку её тампон! А чурку-мужа, за адюльтер, переeбу xyeм по лбу и запержу в рот, бля!
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