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Ани Лорак и Светлана Лобода выступили на вечеринке в Киеве: видео

Комментариев: 2
Исполнительницы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые редко появляются в Украине, выступили в Киеве: как это было.
Ани Лорак и Светлана Лобода выступили на вечеринке в Киеве
Ани Лорак и Светлана Лобода выступили на вечеринке в Киеве
instagram.com/lobodaofficial; instagram.com/anilorak

Украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода после Революции Достоинства стали нечастыми гостями на родине. Они фактически переехали в Россию, регулярно там выступают и получают различные награды.

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Однако 14 декабря артистки выступили на закрытой вечеринке в одном из отелей Киева. Об этом свидетельствуют фото и видео, опубликованные в соцсети Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Киев.вечер 🎈

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Ведущими мероприятия стали Леся Никитюк и Дядя Жора. 

Напомним, украинская модель Алла Костромичева показала редкое фото с сыном. Как сейчас выглядит трехлетний Сальваторе, смотрите здесь.

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Теги: Ани Лорак, Светлана Лобода, Дядя Жора, Леся Никитюк, новости, фото, видео, шоу-биз
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  17.12.2018, 13:52
Оценка:  0
pусский
Их подзарядили могучими хуями из великой России, вот они и прибыли стрясти скромный навар с нашей бывшей колонии!
ВыВсеВрети    17.12.2018, 13:05
Оценка:  0
ВыВсеВрети
пусть выступает в курятнике на росии
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