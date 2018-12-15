Ани Лорак и Светлана Лобода выступили на вечеринке в Киеве: видео
Исполнительницы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые редко появляются в Украине, выступили в Киеве: как это было.
Украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода после Революции Достоинства стали нечастыми гостями на родине. Они фактически переехали в Россию, регулярно там выступают и получают различные награды.
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Однако 14 декабря артистки выступили на закрытой вечеринке в одном из отелей Киева. Об этом свидетельствуют фото и видео, опубликованные в соцсети Instagram.
Ведущими мероприятия стали Леся Никитюк и Дядя Жора.
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