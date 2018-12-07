Алла Костромичева показала редкое фото с сыном
Украинская модель и ведущая реалити "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева очень редко показывает публике членов своей семьи. Однако на днях женщина показала поклонникам, как сейчас выглядит ее трехлетний сын Сальваторе.
Снимок с малышом модель разместила в своем Instagram-аккаунте.
Мы с Сальви договорились, он меня отпускает! Так что до встречи в @models.camp в январе! ДЕТАЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: +38 093 584 78 23, +38 099 051 08 81 или директ @models.camp ДАТЫ ЗАЕЗДА: с 11.01.2019 по 18.01.2019 ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: с 12 до 20 лет. MODELS CAMP for girls 12-20 y.o. Egypt, Jan 11th-Jan18th 2019.
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Отметим, что отцом мальчика является возлюбленный - 40-летний американский финансист Джейсон Капоне.
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