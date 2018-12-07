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Алла Костромичева показала редкое фото с сыном

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Известная украинская модель Алла Костромичева показала, как сейчас выглядит ее трехлетний сын Сальваторе.
Алла Костромичева показала редкое фото с сыном
Алла Костромичева показала редкое фото с сыном
пресс-служба Нового канала

Украинская модель и ведущая реалити "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева очень редко показывает публике членов своей семьи. Однако на днях женщина показала поклонникам, как сейчас выглядит ее трехлетний сын Сальваторе.

Снимок с малышом модель разместила в своем Instagram-аккаунте.

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Отметим, что отцом мальчика является возлюбленный - 40-летний американский финансист Джейсон Капоне.

Напомним, ранее украинская певица Настя Каменских поразила кардинальной сменой имиджа. Как выглядит артистка в образе блондинки, смотрите здесь.

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Теги: Алла Костромичева, фото, новости, шоу-биз
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