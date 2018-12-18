Ани Лорак рассказала, что ждет поклонников на ее киевском концерте

Скандальная певица Ани Лорак собирается выступить в Украине: чем она хочет удивить поклонников.

Украинская певица Ани Лорак, которая после Революции Достоинства фактически переехала жить в Россию, собирается выступить в Киеве со своим шоу DIVA.

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За последние 4 года артистка ни разу не давала сольные концерты в Украине, поэтому анонс такого концерта произвел фурор. Вероятно, дату выступления назвут в последний момент, чтобы активисты не сорвали его, потому пока что неизвестно, когда Ани Лорак выступит в Киеве.

Однако в интервью “Люкс ФМ“ певица призналась, что готовит для своих украинских поклонников:

Шоу DIVA - это абсолютно новая страница моего творчества. Это музыкальная история о женщинах - настоящих Дивах, которые изменили этот мир. Мы будем петь оду женщине, ее силе, красоте, нежности, изящества, уязвимости. Конечно же, в шоу прозвучат новые песни и хиты в совершенно необычной аранжировке. Потрясающие костюмы, разнообразные декорации на сцене будут меняться с каждым номером. В программе неожиданные спецэффекты, воздушные акробаты и и другие цирковые номера. Действия в шоу будут происходить не только на сцене, поэтому зрители станут неотъемлемой частью концерта. И я надеюсь, что совсем скоро мы покажем эту непревзойденную программу в Киеве!

Напомним, 14 декабря Ани Лорак выступила на закрытой вечеринке в Киеве. Как это было, смотрите здесь.