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Официально: Ани Лорак развелась

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Украинская певица Ани Лорак официально развелась с Муратом Налчаджиоглу: как прошло заседание суда.
Официально: Ани Лорак развелась
Официально: Ани Лорак развелась
instagram.com/anilorak/

В четверг, 31 января, популярная певица Ани Лорак развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Завершающий этап бракоразводного процесса - судебное заседание, проходило в Шевченковском районном суде в Киеве. Там удалось побывать журналисту ТСН.ua.

Заседание длилось максимум 15 минут. Адвокаты экс-супругов отказались что-либо комментировать. О том, что Ани Лорак теперь разведена, сообщила секретарь суда.

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На вопрос о том, как Лорак и Налчаджиоглу будут делить имущество и опеку над общей дочерью Софьей, секретарь ответила, что “это был иск только о расторжении брака“. А относительно раздела имущества и опеки над ребенком - “это отдельные иски“. Пока неизвестно, будут ли их подавать экс-супруги. 

Ани Лорак вышла замуж за Мурата Налчаджиоглу в августе 2009 года, в 2011 году у пары родилась дочь София. Малышка, судя по всему, останется жить с матерью в Москве.

Напомним, недавно мы показывали, как Ани Лорак выглядит без макияжа.

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Теги: Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, развод
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Комментариев (1)
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1  (аноним)  31.01.2019, 13:23
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1
Ну что, кому нужна чернильница с прицепом ?
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