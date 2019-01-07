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Скучать некогда: с кем проводит время разводящаяся Ани Лорак

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Украинская певица Ани Лорак показала, с кем проводит отпуск, пока идет ее бракоразводный процесс.
Ани Лорак разводится: певица проводит свободное время в компании мужчин
Ани Лорак разводится: певица проводит свободное время в компании мужчин
instagram.com/anilorak

Популярная певица Ани Лорак, которая пребывает в бракоразводном процессе, проводит отпуск в компании друзей.

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На новогодние праздники артистка отправилась с дочерью в Майами. И хотя пока еще нынешний супруг певицы Мурат Налчаджиоглу прилетал к ним, проводить свое время Ани Лорак предпочитает с другими мужчинами. 

В Instagram-аккаунте исполнительницы то и дело появляются совместные снимки с популярными российскими артистами - Филиппом Киркоровым и Сергеем Лазаревым.

Слухи о том, что Ани Лорак променяла мужа на Лазарева ходят уже давно, однако вряд ли им стоит верить. Артисты действительно давно дружат, но вряд ли их связывает нечто большее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merry Christmas! Друзья всегда рядом. @lazarevsergey

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

А вот Филипп Киркоров действительно очень близок певице - он является крестным отцом ее дочери Софии.

Напомним, недавно Ани Лорак сменила прическу. Как теперь выглядит артистка, смотрите здесь.

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Теги: Ани Лорак, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, фото
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