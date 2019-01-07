Скучать некогда: с кем проводит время разводящаяся Ани Лорак

Украинская певица Ани Лорак показала, с кем проводит отпуск, пока идет ее бракоразводный процесс.

Популярная певица Ани Лорак, которая пребывает в бракоразводном процессе, проводит отпуск в компании друзей.

Читай также: Слух дня: разводящуюся Ани Лорак заподозрили в новом романе

На новогодние праздники артистка отправилась с дочерью в Майами. И хотя пока еще нынешний супруг певицы Мурат Налчаджиоглу прилетал к ним, проводить свое время Ани Лорак предпочитает с другими мужчинами.

В Instagram-аккаунте исполнительницы то и дело появляются совместные снимки с популярными российскими артистами - Филиппом Киркоровым и Сергеем Лазаревым.

Слухи о том, что Ани Лорак променяла мужа на Лазарева ходят уже давно, однако вряд ли им стоит верить. Артисты действительно давно дружат, но вряд ли их связывает нечто большее.

А вот Филипп Киркоров действительно очень близок певице - он является крестным отцом ее дочери Софии.

Напомним, недавно Ани Лорак сменила прическу. Как теперь выглядит артистка, смотрите здесь.