Ани Лорак разводится с мужем: с кем останется жить их дочь?

Юрист прокомментировал ситуацию с разводом украинской певицы Ани Лорак.

Уже в этот четверг, 31 января, состоится завершающий этап бракоразводного процесса украинской певицы Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу.

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Накануне предстоящего судебного заседания стало известно, с кем останется жить их семилетняя дочь София. Издание OBOZREVATEL взяло комментарий у юриста касательно развода Ани Лорак. По его словам, у суда нет основательств для того, чтобы отобрать дочь у матери:

Ребенок может не остаться с мамой, если у нее есть проблемы с наркотиками или алкоголем. Если таких проблем нет, но у нее также нет средств, то теоретически суд может решить в пользу папы. Если все в норме, то ребенок остается с мамой до 14 лет, а после этого уже сам выбирает, с кем ему жить.

Суд только разводит, если не договорился по ребенку или имуществу, то идешь в суд. Договорился по ребенку, но не договорился по имуществу — идешь в суд. Суд разводит, не спрашивая, договорился человек или нет. Подаются документы на развод, суд выносит решение и дальше уже необходимо разбираться со своими вопросами.

К тому же, недавно София пошла в первый класс. Учится девочка в частной школе Подмосковья, где и живет Ани Лорак. Сколько артистка платит за обучение дочери, читайте здесь.

Напомним, ранее мы сообщали, с кем сейчас проводит свободное время Ани Лорак.