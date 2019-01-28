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Ани Лорак разводится с мужем: с кем останется жить их дочь?

Комментариев: 5
Юрист прокомментировал ситуацию с разводом украинской певицы Ани Лорак.
Ани Лорак разводится с мужем: с кем останется жить их дочь?
Ани Лорак разводится с мужем: с кем останется жить их дочь?
instagram.com/anilorak

Уже в этот четверг, 31 января, состоится завершающий этап бракоразводного процесса украинской певицы Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу.

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Накануне предстоящего судебного заседания стало известно, с кем останется жить их семилетняя дочь София. Издание OBOZREVATEL взяло комментарий у юриста касательно развода Ани Лорак. По его словам, у суда нет основательств для того, чтобы отобрать дочь у матери:

Ребенок может не остаться с мамой, если у нее есть проблемы с наркотиками или алкоголем. Если таких проблем нет, но у нее также нет средств, то теоретически суд может решить в пользу папы. Если все в норме, то ребенок остается с мамой до 14 лет, а после этого уже сам выбирает, с кем ему жить.

Суд только разводит, если не договорился по ребенку или имуществу, то идешь в суд. Договорился по ребенку, но не договорился по имуществу — идешь в суд. Суд разводит, не спрашивая, договорился человек или нет. Подаются документы на развод, суд выносит решение и дальше уже необходимо разбираться со своими вопросами.

К тому же, недавно София пошла в первый класс. Учится девочка в частной школе Подмосковья, где и живет Ани Лорак. Сколько артистка платит за обучение дочери, читайте здесь.

Напомним, ранее мы сообщали, с кем сейчас проводит свободное время Ани Лорак.

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Теги: Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, развод, дочь Ани Лорак
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Комментариев (5)
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Sancho-s    28.01.2019, 16:30
Оценка:  0
Sancho-s
Да фиг с ней, запроданка
pусский  (аноним)  28.01.2019, 16:30
Оценка:  0
pусский
Всё отсудить у турка в пользу Лорак, а его самого - к Равшану с Джумшудом ремонты делать, грязного черножопика!
flacon9havi    28.01.2019, 16:18
Оценка:  0
flacon9havi
Хіба хвойда не навчить рідну доньку азам пристосування до будь-якої життєвої ситуації не дивлячись ні на що?
flacon9havi    28.01.2019, 16:22
Оценка:  0
flacon9havi
Тому нема різниці, з ким та де: гени гадюки дозволять викрутитися з під будь-якої колоди.
RoBnK    28.01.2019, 16:18
Оценка:  +4
RoBnK
А нам пофиг на ани шлюху
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