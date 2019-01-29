Ани Лорак без макияжа: как сейчас выглядит певица
Несмотря на то, что уже в четверг, 31 января, в Киеве состоится завершающий этап бракоразводного процесса украинской певицы Ани Лорак, она продолжает находится в Москве и проводить время с друзьями.
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Одна из подруг артистки - российская актриса Олеся Судзиловская показала в своем Instagram-аккаунте, как выглядит Ани Лорак без макияжа. Так, женщина опубликовала их совместное селфи и рассказала, что снимок был сделан на лекции о взаимоотношении детей и взрослых.
Неравнодушные мамаши Олеся Судзиловская #олесясудзиловская и Ани Лорак @anilorak #анилорак без кино-сценического грима в долгожданной атмосфере обучения на лекции о взаимотношениях детей и взрослых, (между собой в том числе), доктора Александра Колмановского #александрколмановский . Идем по плану. Домашняя работа выполняется - взаимоотношения совершенствуются, карьера строится, самообразование в процессе!😉💪🏼 #olesyasudzilovskaya #актриса #actress #налекции #учитьсяникогданепоздно #study #students #студенты
Поклонники Ани Лорак отметили, что она очень хорошо выглядит даже без макияжа.
К слову, о детях. Недавно стало известно, с кем после развода Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу останется жить их семилетняя дочь София. Подробности читайте здесь.
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