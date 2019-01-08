Ани Лорак разводится в Киеве: назначена дата суда

Знаменитая певица Ани Лорак разводится с мужем Муратом Налчаджиоглу 31 января в Киеве.

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Завершающий этап бракоразводного процесса Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу состоится 31 января. Об этом свидетельствует информация реестра Шевченковского суда Киева.

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Известно, что Каролина Куек (настоящее имя Ани Лорак) подала заявление о разводе 4 декабря 2018 года, а уже 24 декабря началась процедура развода.

Напомним, что Лорак и Налчаджиоглу были вместе 9 лет. Пара воспитывает общую дочь Софию. С кем останется ребенок - пока не известно.

Накануне Ани Лорак была замечена в Майами в компании Сергея Лазарева.