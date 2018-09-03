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Ани Лорак сменила имидж: как теперь выглядит певица

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Украинская певица Ани Лорак решила в 2019 году сменить прическу.
Ани Лорак сменила имидж
Ани Лорак сменила имидж
instagram.com/anilorak

Очень часто после расставания с любимым девушки прощаются и со своими длинными волосами - наверняка, вы хоть раз слышали шутки о разводе и каре. Видимо, исключением не стала и популярная исполнительница Ани Лорак, переживающая бракоразводный процесс.

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В своем Instagram-аккаунте артистка показала фотографию с новой стрижкой - теперь волосы Ани Лорак еле-еле достигают плеч. 

Вот как волосы Ани Лорак выглядели раньше:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доброго, тёплого вечера.. #сон

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

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Летом 2018 года мужа Ани Лорак - турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, подловили на супружеской измене. Вскоре артистка подала на разводСейчас их делом занимается один из киевских судов.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу прожили в браке 9 лет, у них есть семилетняя дочь София.

Напомним, ранее мы рассказывали историю любви и развода сестры Веры Брежневой Виктории Галушки и ее экс-супруга продюсера Александра Цекало. Читайте ее здесь.

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Теги: Ани Лорак, сменила имидж, фото
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