Ани Лорак сменила имидж: как теперь выглядит певица

Украинская певица Ани Лорак решила в 2019 году сменить прическу.

Очень часто после расставания с любимым девушки прощаются и со своими длинными волосами - наверняка, вы хоть раз слышали шутки о разводе и каре. Видимо, исключением не стала и популярная исполнительница Ани Лорак, переживающая бракоразводный процесс.

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В своем Instagram-аккаунте артистка показала фотографию с новой стрижкой - теперь волосы Ани Лорак еле-еле достигают плеч.

Вот как волосы Ани Лорак выглядели раньше:

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Летом 2018 года мужа Ани Лорак - турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, подловили на супружеской измене. Вскоре артистка подала на развод. Сейчас их делом занимается один из киевских судов.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу прожили в браке 9 лет, у них есть семилетняя дочь София.

Напомним, ранее мы рассказывали историю любви и развода сестры Веры Брежневой Виктории Галушки и ее экс-супруга продюсера Александра Цекало. Читайте ее здесь.