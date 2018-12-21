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Слух дня: разводящуюся Ани Лорак заподозрили в новом романе

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Украинская певица Ани Лорак спровоцировала поклонников на новые слухи о личной жизни.
Слух дня: разводящуюся Ани Лорак заподозрили в новом романе
Слух дня: разводящуюся Ани Лорак заподозрили в новом романе
instagram.com/anilorak

Сейчас украинская певица Ани Лорак переживает бракоразводный процесс с Муратом Налчаджиоглу. Но поклонники артистки уверены, что огорчаться по этому поводу ей некогда.

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Среди фанатов исполнительницы ходят слухи, что она закрутила роман с известным украинским продюсером Олегом Боднарчуком. Поводом для таких разговоров стала их совместная фотография в Instagram-аккаунте Олега с такой подписью:

Снова вместе, снова рядом) #anilorak #olegbodnarchuk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снова вместе, снова рядом) #anilorak #olegbodnarchuk

Допис, поширений Oleg (@olegbodnarchuk)

Подписчики вовсю желают счастья Боднарчуку и Ани Лорак, называя их красивой парой:

 

Комментарии об отношениях Ани Лорак и Олега Боднарчука
Комментарии об отношениях Ани Лорак и Олега Боднарчука
instagram.com/olegbodnarchuk/

Отметим, что Олег и Ани Лорак давно сотрудничают и тесно дружат. Именно он работал над шоу певицы “Каролина“ и DIVA. Когда в 2014 году в Украине начали бойкотировать Ани Лорак, Боднарчук заступался за нее. Так что, скорее всего, на снимке запечатлена всего лишь встреча старых друзей и коллег. Лишь время покажет, правдивы ли догадки поклонников артистки.

Напомним, ранее муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отреагировал на новость об их разводе.

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Теги: Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, Олег Боднарчук, развод
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